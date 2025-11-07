Эндокринолог назвал причину детского ожирения

Граждане перенимают «западный стиль»: питаются фастфудом и мало двигаются.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась кандидат медицинских наук, детский диетолог, доцент кафедры детских болезней МОНИКИ Оксана Михалёва.

«К сожалению, причины довольно банальны. Это вестернизация, по сути дела, нашего образа жизни. То есть это западный стиль питания, высококалорийное питание, много сахара, жира, соли. Это употребление фастфуда, джанк-фуда: всякие снеки, перекусы, сладкие напитки. То есть этого уже достаточно для того, чтобы ребёнок приобрёл ожирение. Кроме того, дети стали меньше двигаться. Они, как правило, много учатся, делают домашние задания, репетиторы и так далее».

Михалёва отметила, что при снижении веса резко ограничивать ребёнка в количестве сладкого не стоит.

«В первую очередь, если приходит такой ребёнок к врачу, мы с ним договариваемся. Если мы с ним можем установить контакт, договориться, что убрать хотя бы сладкие напитки. И обязательно ребёнку нужно оставить какую-то вкусняшку на каждый день. То есть нельзя резко убирать всё сладкое. Проще договориться, оставить, например, одну вкусняшку. Например, маленькую шоколадку. И он будет знать, что сладкое своё он получит. Тогда меньше тревоги и легче отказаться от сладкого».

Ранее в ВОЗ сообщили, что 25% детей младшего школьного возраста страдают от избыточного веса в Европейском регионе.