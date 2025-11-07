Эксперт назвал «запутанной» систему поступления в российские вузы

Абитуриенты испытывают стресс из-за постоянно обновляющихся правил подачи документов.

Модернизацию процедуры следует ограничить, чтобы сделать её более «прозрачной». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов.

«Процедура поступления в университеты России очень сложная, запутанная и, на самом деле, эта система очень стрессовая для абитуриентов, родителей. Правила поступления каждый год модернизируются, реформируются. Естественно, под флагом, чтобы сделать лучше, краше, отбирать самых достойных и так далее. Но, на самом деле, люди хотят стабильности, прозрачности и в какой-то степени предсказуемости. В этом смысле лучше уж ввести какой-то мораторий и не трогать, как работает, так и работает».

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявлял о проблеме концентрации олимпиадников в топовых столичных вузах. Они занимают большую часть бюджетных мест на некоторых направлениях и вытесняют абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ.