В школах предложили установить специальные вендинговые автоматы

В России предлагают организовать школьное питание через вендинговые автоматы. Как пишут «Ведомости», Союз операторов торговых автоматов направил в Госдуму такое предложение.

© РИА Новости

Инициатива предполагает, что такие аппараты будут соответствовать государственным стандартам и предлагать только полезные продукты - например, злаковые батончики, фрукты, овощи и салаты. Сейчас в школьных автоматах чаще продаются сладости, что, по словам специалистов, вредит здоровью детей.