Психолог призвал не запрещать детям лгать

«Плутовство» и приукрашивание важны для интеллектуального развития ребёнка.

Это не формирует склонности к патологическому обману и к криминальному поведению, подчеркнула Елена Соловьёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если ребёнку родитель или педагог запрещает врать, он будет вмешиваться в его природное правильное интеллектуальное развитие. Враньё и лживость нам доступны с самого рождения, это детское плутовство. Двухмесячный ребёнок может горько плакать, как будто у него что-то болит, чтобы привлечь внимание мамы. Это бессознательная младенческая ложь. Активно ребёнок начинает врать родителю примерно с четырёх лет. Родители тревожатся, думают, что он станет патологическим лжецом и скатится в криминальное поведение. Я уверяю, что это не так, все дети должны пройти через этот этап вранья с целью привлечения внимания, приукрашивания, добычи ресурса для себя. В этом заключается суть созревания и развития».

Ранее психолог назвала атмосферу в семье основной причиной детской агрессии. Подростки ориентируются на авторитет взрослого и копируют поведение. Школьным педагогам следует укреплять в учащихся чувство защищённости, поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва» Надежда Резенова.