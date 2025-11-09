В базу «Миротворца» внесли троих двухлетних детей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Личные данные трех детей в возрасте двух лет внесли базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личные данные детей 2023 года рождения внесены в базу за якобы "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на территориальную целостность и суверенитет" Украины.

Как отмечал в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, власти Украины хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами страны малолетних детей.

На "Миротворце" не первый раз появляются личные данные детей. В базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. Скандальный сайт был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.