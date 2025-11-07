Когда на самом деле детям нужны противовирусные

Вопрос о применении противовирусных препаратов у детей много лет вызывает споры. Родители часто воспринимают простуду как сигнал к немедленным действиям и хотят «дать что-то, чтобы быстрее прошло». Но врачебная практика показывает: далеко не всегда это нужно. Наши эксперты помогли разобраться, насколько оправдано использование таких лекарств и стоит ли вообще прибегать к ним.

© Freepik

Что такое противовирусные препараты

Эти средства предназначены для борьбы с вирусами, которые вызывают заболевания. Однако важно понимать, что вирусы отличаются друг от друга, и универсального препарата против всех вирусов не существует. Например, одни лекарства эффективны против гриппа, другие — против герпеса, третьи — против гепатитов.

Кроме того, большинство простудных заболеваний у детей вызваны именно вирусами, такими как риновирусы, аденовирусы и коронавирусы. Но далеко не все антивирусные препараты доказали свою эффективность против этих возбудителей.

Есть ли смысл в приеме противовирусных

Многие родители считают, что прием противовирусных препаратов ускорит выздоровление ребенка. К сожалению, научные исследования показывают, что большинство популярных средств не оказывают значимого влияния на течение болезни у детей. Это связано с несколькими причинами:

Недостаточная доказательная база — большинство детских противовирусных препаратов не проходили серьезных клинических испытаний, подтверждающих их безопасность и эффективность.

Самостоятельное лечение организма — организм ребенка способен сам справиться с большинством вирусных инфекций. Иммунитет вырабатывается естественным путем, и прием медикаментов зачастую оказывается излишним.

Риск побочных эффектов — любое лекарство имеет потенциальные побочные эффекты. У маленьких детей иммунная система особенно чувствительна, и даже незначительные вмешательства могут привести к нежелательным последствиям.

«Большинство вирусных инфекций у детей — особенно сезонные ОРВИ — проходят самостоятельно, когда организм вырабатывает собственный иммунный ответ. Задача взрослых в этот момент — не вмешиваться агрессивными средствами, а поддержать естественные защитные механизмы ребенка. Применение противовирусных препаратов без назначения врача может быть не только бесполезным, но и потенциально вредным. Иммунная система ребенка еще формируется, и любое искусственное "стимулирование" способно нарушить ее баланс», — комментирует врач-токсиколог, к. м. н. Михаил Кутушов.

По словам эксперта, некоторые препараты вызывают аллергические реакции, перегружают печень и почки, особенно при длительном приеме. Опасность также кроется и в том, что родители часто начинают лечение при первых симптомах, не зная, вызвана ли инфекция действительно вирусом, а не бактерией, или вовсе аллергией.

Когда применение противовирусных оправдано

Есть ситуации, когда врач действительно может рекомендовать противовирусные препараты ребенку:

при тяжелом течении инфекции — если ребенок тяжело переносит болезнь.

ослабленный иммунитет — дети с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом иногда нуждаются в дополнительной поддержке.

специфические случаи — некоторые вирусы требуют особого подхода, например, грипп или ветряная оспа.

«Важно отметить, что против большинства вирусов терапии не существует, однако есть исключение. Против гриппа есть противовирусные, которые обладают доказанной эффективностью, например, осельтамивир. Применяется только при подтвержденном вирусе гриппа, а не при любых симптомах ОРВИ», — комментирует врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, специалист по ГВ Екатерина Белова.

Если все же врач выписал вашему чаду противовирусное, то давать его имеет смысл сразу.

«Все зависит от суток заболевания и вида вируса. Важно отметить, что при гриппе противовирусные эффективны только в первые двое суток, а судя по последним исследованиям — в первые сутки. Ограничений у таких препаратов нет, как правило, их принимают 5 дней по 2 раза», — отмечает педиатр.

А вот при симптомах, которые продолжаются более двух дней, если возраст малыша младше двух недель, и при незнании, каким вирусом болеет ребенок, подобные лекарства давать точно не стоит.

Как лечить простуду у детей правильно

Лучшим способом лечения является поддержка иммунной системы ребенка простыми методами:

жаропонижающие, если это необходимо;

обильное питье чистой воды или чая с лимоном;

регулярное проветривание помещения и поддержание влажности воздуха;

легкая диета, богатая витаминами и минералами;

полноценный отдых и сон;

любовь и забота близких.