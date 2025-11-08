Психолог объяснил причины подростковой жестокости

Практический психолог Наталья Селиванова рассказала, что в России за последний год на 13% выросло число насильственных преступлений подростковых банд. По её словам, молодёжь ищет признания в группировках и бандах.

© РИА Новости

Подросткам, не реализовавшимся в учёбе или хобби, важно чувствовать себя частью группы. «Стая» даёт ощущение силы и значимости, которое не может достичь одиночка, объяснила она в беседе с сайтом kp.ru.

«А дальше получается так, что «авторитет» в этой группе можно заработать только через жестокость и демонстрацию силы», — отмечает психолог.

Мозг подростка не полностью сформирован, особенно зона, отвечающая за контроль импульсов. А совместные нарушения норм создают азарт и размывают чувство ответственности, добавила Селиванова.

Ранее психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай в беседе с НСН рассказала, что нежелание ребёнка ходить в школу, его замкнутость и скрытность, а также невозможность выстроить с ним диалог являются основными признаками буллинга.