Эксперт призвал изменить количество физкультуры в школах

Занятия помогают детям «разгрузиться» и снять напряжение перед выполнением сложных заданий.

Однако школы формируют индивидуальное расписание с учётом наполняемости классов и технического оснащения, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» учитель физической культуры Московской школы № 1409 Юрий Шендановин.

«В школах физкультура проходит на систематической основе. У каждой школы есть свой учебный план, на основании которого принимается решение, сколько уроков будет — от одного до трёх. Здесь многое зависит от оснащённости школы и наполняемости классов, всё индивидуально. Чтобы была система, одного-двух уроков в неделю недостаточно. Речь о том, чтобы было хотя бы три урока. Но тут важно, чтобы для этого были условия. Спорт — это совсем другая сфера деятельности, она разгружает, дополняет и даёт снять напряжение перед какими-то сложными заданиями, экзаменами, диагностиками. Спорт отвлекает, позволяет перестроиться, вызывает положительные эмоции, это очень здорово влияет».

Ранее Минпросвещения установило нормированную нагрузку для школьников по физкультуре. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Школьники должны от двух до трёх часов в неделю заниматься физкультурой.