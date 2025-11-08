Определены критерии хорошего детского сада

Выбрать детский сад не проще, чем подобрать университет. Особенно если речь о частном образовании, где вариантов много, а ожидания родителей высоки, рассказала кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа сотрудничества» Анна Замыслова. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт перечислила критерии дошкольного образовательного учреждения.

© РИА Новости

По словам эксперта, первое, с чего нужно начать, — это с честного разговора с самим собой.

«Спросите, чего вы на самом деле ждете от детского сада, — говорит кандидат педагогических наук. — Это не просто место, где с ребенком «побудут», пока вы на работе. Это его первый шаг в большой мир, первый опыт самостоятельности, общения, первых правил и радостей».

Поэтому, подчеркнула Замыслова, важно, чтобы сад подходил не только по уровню образования, но и по атмосфере и был безопасным.

Собеседница издания подчеркнула, что стоимость не всегда показатель качества. Гораздо важнее окружение ребенка. Важно обратить внимание на команду педагогов, на то, как они разговаривают с детьми, как реагируют на их эмоции. От людей зависит почти все. Именно они создают ту самую атмосферу, в которой ребенку захочется быть каждый день, добавила эксперт.

Кандидат педагогических наук отметила, что адаптация ребенка к детскому саду будет в любом случае.

«У каждого она проходит по-разному. Меняется весь уклад жизни, появляются новые люди, режим, правила. Даже самый доброжелательный сад — это новая вселенная, к которой нужно привыкнуть», — прокомментировала эксперт.

Она посоветовала обратить внимание, какие возможности предусмотрены для родителей и детей в этот период, например, есть ли комната, где мама может остаться на час, или возможность прийти на несколько часов в день, чтобы привыкание прошло мягче. Некоторые сады предлагают летние лагеря, где ребенок знакомится с воспитателями и обстановкой заранее — это помогает избежать стресса осенью.

Еще один важный критерий, по мнению специалиста, — ценности сада. Следует обратить внимание, что здесь считают главным: академические успехи, развитие эмоционального интеллекта или творческое самовыражение.

Эксперт добавила, что и расположение не должно быть главным аргументом.

«Конечно, всем удобно, когда сад рядом с домом. Но если лучший для вас вариант находится чуть дальше, не стоит отказываться. В конце концов, речь идет не о километрах, а о счастье ребенка», — продолжила Замыслова.

Первое впечатление тоже может быть обманчивым, предупредила педагог. Она рекомендовала посетить несколько садов, посмотреть, как педагоги разговаривают с детьми и между собой. Особенно важно прислушаться к речи взрослых.

«До пяти лет формируется речевая матрица ребенка, — отметила эксперт. — То, как говорят воспитатели, станет моделью для подражания».

И главное, по словам педагога, — не ждать чудес. Никакой даже самый хороший детский сад не заменит семью.