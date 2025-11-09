В России предложили ввести ответственность за оскорбление педагогов

В России предложили ввести административную ответственность за оскорбление педагогов по аналогии с ответственностью за оскорбление представителя власти. Такое предложение сделал глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

© Сетевое издание m24.ru

По его словам, главной целью такой инициативы будет не наказание виновных, а предотвращение конфликтной ситуации в принципе. Депутат отметил, что конфликты в школах демонстрируют, что педагоги не защищены от хамства должным образом.

Миронов рассказал, что соответствующая идея ему пришла после того, как в Воронежской области создали спецкомиссию по защите профессиональной чести и достоинства работников образования. Педагоги смогут подавать в комиссию обращение, изложив суть проблемы с указанием причастных к ней лиц.

"Полностью поддерживаю такое решение. Это абсолютно правильная мера, потому что интересы учителей нужно защищать", – цитирует Миронова РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили доплачивать учителям за переполненные классы из-за высокой нагрузки. В частности, предлагается доплачивать за каждого "сверхнормативного" ученика 1 тысячу рублей в месяц.

В октябре Сергей Собянин сообщил о запуске нового проекта поощрения талантливых педагогов. По итогам опроса среди учеников был сформирован список из 100 педагогов, которые удостоились городских наград и денежных премий.