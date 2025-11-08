Эксперт объяснил, зачем в школы вернули астрономию

Специалисты привлекают внимание учащихся к проблемам и достижениям космической отрасли.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, научный редактор журнала «Русский космос» Игорь Маринин.

«Большое достижение пилотируемой космонавтики — то, что астрономию вернули в школы. Космонавты ездят по стране, встречаются со школьниками и таким образом несут информацию о проблемах, достижениях космонавтики подрастающему поколению, которое идёт потом в технические вузы. Не зря в этом году был резкий рост желающих поступить в технические вузы. От юридических, медицинских, экономических направлений люди идут в технические. В этом большая роль космонавтики».

Ранее Маринин объяснил дефицит кадров в космической отрасли низким уровнем зарплат. На ситуацию также влияют нехватка образовательных программ и отсутствие поддержки в обеспечении сотрудников жильём.