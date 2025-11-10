Пальчиковая гимнастика: 25+ упражнений для детей всех возрастов

Пальчиковая гимнастика — комплекс игр и упражнений для детей разных возрастов, с рождения и до школы. Простые забавы, рисунки и лепка и развлекают ребенка, и помогают ему в физическом и умственном развитии. «Лента.ру» рассказывает, в чем польза пальчиковой гимнастики, как правильно ей заниматься, приводит примеры упражнений с классификацией по возрастам.

Зачем нужна пальчиковая гимнастика

Для физического развития

«Мелкая моторика — это способность выполнять точные, скоординированные движения мелких мышц, особенно кистей рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика напрямую стимулирует развитие этих мышц, укрепляя их и улучшая подвижность суставов», — пояснила в разговоре с «Лентой.ру» главный педиатр Минздрава Московской области, профессор кафедры педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Нисо Одинаева.

По ее словам, регулярные упражнения способствуют:

формированию правильного захвата карандаша, ложки, ножниц;

развитию координации движений и ловкости;

улучшению кровообращения в кистях;

профилактике нарушений осанки (через укрепление мышечного корсета рук и плечевого пояса);

подготовке руки к письму.

Особенно важно это в дошкольном возрасте, когда закладываются основы графомоторных навыков — способности правильно держать карандаш, а также плавно и уверенно управлять движением руки при рисовании и письме.

Для когнитивного развития

«Связь между мелкой моторикой и работой мозга подтверждена нейрофизиологическими исследованиями. Зоны коры головного мозга, отвечающие за движения пальцев и за речь, расположены близко друг к другу и активно взаимодействуют», — подчеркнула Одинаева.

Поэтому развитие мелкой моторики напрямую влияет на:

речевое развитие — улучшается артикуляция, развивается скорость запоминания слов, становится четче грамматический строй речи;

внимание и память — выполнение последовательных движений требует концентрации и запоминания;

стимуляцию мышления — при выполнении упражнений дети учатся анализировать, сравнивать, обобщать;

воображение и творческие способности — во многих упражнениях есть развитие сюжета, разные образы, которые стимулируют фантазию.

«Кроме того, пальчиковая гимнастика способствует эмоциональному спокойствию: ритмичные, повторяющиеся движения обладают успокаивающим эффектом, особенно это полезно перед сном и в стрессовых ситуациях», — дополнила главный педиатр Московской области.

Упражнения пальчиковой гимнастики усложняются с взрослением ребенка, занятия становятся продолжительнее.

Виды пальчиковой гимнастики

Игры-манипуляции

Это самые первые упражнения для малышей, основанные на простых движениях. Сюда входят всем известные «Ладушки-ладушки», «Сорока-ворона» или «Коза рогатая». Их суть в том, что взрослый выполняет действия с руками ребенка, сопровождая их ритмичными стишками.

Занятия с предметами

Такой вид гимнастики предполагает использование предметов. Дети могут перебирать бусины, застегивать пуговицы, конструировать из мозаики или лепить из пластилина. Эти действия великолепно тренируют мелкую моторику, ловкость и точность движений, подготавливая руку к письму.

Сюжетные упражнения

Это целые мини-спектакли на пальцах, где каждый палец становится персонажем. Дети поочередно загибают и разгибают пальцы, изображая, как просыпаются цветы, скачут зайчики или шевелит лапками жучок. Такие упражнения развивают воображение, речь и умение последовательно излагать мысли.

Кинезиологические упражнения

Это комплекс специальных движений, направленных на синхронизацию работы левого и правого полушарий мозга. Сюда относятся поочередные касания пальцев, «кулак-ладошка», перекрестные движения. Они улучшают мыслительную деятельность, память и внимание, а также помогают снизить утомляемость.

Игры с самомассажем

В этих упражнениях дети сами массируют свои кисти и пальцы. Они могут растирать ладошки, разминать каждый палец от кончика к основанию, использовать массажные мячики с шипами или катать в ладонях грецкие орехи. Такой массаж отлично активизирует нервные окончания, снимает напряжение и улучшает кровообращение.

Звуковая гимнастика

Этот вид гимнастики объединяет движения пальцев с произнесением определенных звуков или слов. Упражнения часто сопровождаются короткими стихами, скороговорками или звукоподражаниями. Звуковая гимнастика эффективно стимулирует речевые центры мозга и способствует развитию четкого произношения.

Упражнения на возраст до года

«Упражнения выполняются пассивно — взрослый мягко массирует и разминает пальчики ребенка, сопровождая действия стихами или потешками. Это стимулирует тактильное восприятие и эмоциональную связь», — пояснила Нисо Одинаева.

Пальчиковую гимнастику с ребенком до года стоит проводить один-два раза в день.

1-2 минуты время, достаточное для одного сеанса пальчиковой гимнастики с ребенком до одного года.

«Сорока-ворона»

Взрослый гладит ладошку ребенка, поочередно загибая пальцы со словами:

Сорока-ворона

Кашку варила,

Деток кормила.

Этому дала (загибаем большой пальчик),

Этому дала (загибаем указательный пальчик),

Этому дала (загибаем средний пальчик),

Этому дала (загибаем безымянный пальчик),

А этому не дала (берем мизинчик),

Чубчика надрала.

Он мал, круп не драл,

Воды не носил,

Дров не рубил,

Ему кашки нет.

Пускай идет по водичку!

Тут пень (кладем руку на ладошку)

Тут колода (кладем руку на запястье)

Тут криничка (кладем руку на внутренний сгиб локтя)

А тут — холодная водичка (щекочем подмышки).

«Ладушки»

Классическая игра с хлопками и речитативом развивает координацию и ритм. Взрослый садится напротив ребенка, оба начинают хлопать в ладоши, в ритм текста движения меняются: можно хлопать в ладоши друг друга — левой в правую, правой в левую, а также скрещивать — левой в левую, правой в правую.

Ладушки-ладушки! Где были? — У бабушки!

Что ели? — Кашку!

Что пили? — Бражку!

Кашку доели — Вжух! Полетели! (машем руками, как крыльями)

На головку сели, «Ладушки» запели!

«Пальчики здороваются»

Большой палец «здоровается» с каждым из остальных:

«Здравствуй, пальчик! Как дела?»

Это упражнение учит контролировать движения отдельными пальцами.

«Водичка»

Водичка, водичка, (поглаживаем ладошки)

Умой мое личико, (нежно касаемся лица)

Чтобы глазки блестели, (указательными пальцами рисуем круги вокруг глаз)

Чтобы щечки краснели. (поглаживаем щечки)

«Рыбка»

Рыбка плавает в водице, (складываем ладони лодочкой и «плывем»)

Рыбке весело играть. (хлопаем в ладоши)

Рыбка, рыбка, озорница, (грозим пальчиком)

Мы хотим тебя поймать. (сжимаем и разжимаем кулаки)

«Повтори за мной»

Родитель показывает разные движения из пальцев (знак «класс» — поднятый вверх большой палец, выпрямленная ладошка как знак приветствия и так далее), а ребенок, как может, выполняет эти действия.

Упражнения на возраст 1-3 года

В это время дети начинают повторять простые движения за взрослым. Упражнения для пальцев должны быть короткими, яркими, с элементами игры. Заниматься с ребенком этого возраста нужно три-пять минут, один-два раза в день, рекомендовала Одинаева.

«Для маленьких детей занятия должны проходить в форме массажа и пассивной гимнастики, когда взрослый сам разминает и сгибает пальчики малыша, обязательно проговаривая свои действия или произнося потешки. Идеальное время для этого — после сна или во время переодевания», — дополнила детский логопед, нейропсихолог, преподаватель русского языка как иностранного Марина Сорокун.

«Апельсин»

Ребенок должен повторять действия за взрослым, который может помогать:

Мы делили апельсин (ребенок разламывает воображаемый апельсин на дольки),

Много нас (показываем 10 пальцев),

А он один. (показываем 1 палец).

Эта долька — для ежа.

Эта долька — для стрижа.

Эта долька — для утят.

Эта долька — для котят.

Эта долька — для бобра (загибаем по одному пальчику на каждую строчку).

А для волка — кожура (бросательные движения правой рукой).

Он сердит на нас — беда! (сжимаем кулаки и прижимаем их к груди)

Разбегайтесь — кто куда! («бежим» пальцами по столу)

«Грибы»

Массаж (или самомассаж) подушечек пальцев: на каждую строчку — разминание подушечки одного пальца.

Вылезли на кочке (мизинец)

Мелкие грибочки: (безымянный)

Грузди и горькушки, (средний)

Рыжики, волнушки (указательный)

Даже маленький пенек (большой)

Удивленья скрыть не мог (большой)

Выросли опята, (указательный)

Скользкие маслята, (средний)

Бледные поганки (безымянный)

Встали на полянке. (мизинец)

Потешка про пальчик

Палец толстый и большой

В сад за грушами пошел, (загибаем, разгибаем большой пальчик)

Указательный с порога

Указал ему дорогу. (загибаем, разгибаем указательный палец)

Палец средний — самый меткий,

Он снимает груши с ветки. (загибаем, разгибаем средний палец)

Безымянный поедает, (загибаем, разгибаем безымянный палец)

А мизинчик-господинчик

В землю косточки сажает. (загибает, разгибает мизинчик).

Лепка

Лепите из теста или пластилина: раскатывание колбасок, отщипывание маленьких кусочков, сплющивание шариков — это отличная силовая тренировка для пальцев.

Рисунки пальцами

Рисуйте на подносе с манкой или песком: попросите ребенка провести пальчиками дорожки, постучать всеми пальцами по крупе — изобразить дождик, нарисовать солнышко одним пальцем.

Прищепки

Играйте с прищепками: попросите «сделать ежика» (прицепить прищепки на картонный круг) или снять белье с веревки, так развивается щипковый захват.

Упражнения для детей 3-5 лет

Дети в этом возрасте активнее осваивают более сложные движения, развивают независимость пальцев, координацию обеих рук. Заниматься с детьми младших групп детского сада нужно пять-семь минут, ежедневно.

«Бинокль»

«Для детей с 3 лет одно из простых упражнений — "Бинокль"», — отметила в разговоре с «Лентой.ру» кандидат педагогических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Надточий.

В этом упражнении ребенок складывает пальцы так, чтобы было похоже на бинокль, и подставляет к глазам. Можно попросить складывать разные пальцы по очереди: указательный и большой, затем средний и большой и так далее, и потом спросить: «с какими пальчиками лучше и дальше видно?»

Можно добавить стихи: «Раз, два, три, четыре, все мы видим в этом мире, (имя ребенка, можно уменьшительно-ласкательное) в бинокль глядит, что он видит впереди?». И ребенок при этом рассказывает, что разглядывает в свой «бинокль».

«Чудесный мешочек»

Разные предметы складываются в непрозрачный мешок или пакет. Ребенка просят, не глядя, выбирать по одному предмету, тщательно ощупывать и пытаться отгадать, что за вещь у него в руке. Ощупывание предметов тоже способствует развитию мелкой моторики и может рассматриваться как своеобразная пальчиковая гимнастика.

«Паучок»

Ребенок ставит обе ладони на стол и «ползает» пальцами, как паучок. Можно добавить препятствия (книжки, игрушки). Развивает независимость движений пальцев.

«Фонарики»

Сжать кулаки — «фонарики выключены», разжать — «включены». Чередовать быстро и медленно. Улучшает силу хвата и расслабление.

«Цветок распускается»

Начать с кулака, медленно раскрыть пальцы, будто это лепестки цветка. Сопровождать словами: «Солнышко встало — цветок проснулся!»

Упражнение развивает плавность движений и воображение.

«Кулак-ладошка»

Родитель правой рукой показывает ладошку, а левой рукой — кулак. Действия совершаются поочередно:

Один кулак, одна ладошка,

Поменяй скорей их, крошка,

Теперь ладошка, теперь кулак,

И все быстрее делай так.

Упражнения для детей 5-7 лет

В этом возрасте упражнения усложняются, добавляются элементы ритма, синхронности, закладываются знания букв и цифр. Занятия с детьми старшей и подготовительной групп детского сада, а также с первоклассниками подготавливают руку к письму и развивают внимание.

Заниматься с детьми 5-7 лет нужно до 10 минут, желательно ежедневно. Особенно полезно в рамках подготовки к освоению школьной программы.

«В возрасте от 5 до 7 лет можно практиковать асимметричную пальчиковую гимнастику, которая будет развивать мозговую деятельность. Подобные асимметричные движения нейропсихологи советуют делать даже взрослым и особенно пожилым людям, для активации зрительной системы и профилактики когнитивных нарушений», — отметила в беседе с «Лентой.ру» эксперт по постановке голоса и речи, преподаватель ораторского искусства Лилия Ягафарова.

«Выход из лабиринта»

Предложите ребенку пройти нарисованный на бумаге лабиринт: пусть нарисует выход из него, рисуя прямые линии.

«Золушка»

Можно в небольшую чашку насыпать разных круп, семечек и бобовых и попросить ребенка все это распределить по разным баночкам.

«Ухо-нос»

Родитель одновременно одной рукой трогает ухо, а другой рукой — нос, ребенок повторяет за ним.

«Счет на пальцах»

Выполняйте упражнения с пересчетом: «Покажи 3 пальца на левой руке и 2 на правой. Сколько всего?»

Так развивается и мелкая моторика, и математическое мышление.

«Зеркало»

Ребенок повторяет за взрослым сложные движения пальцами и обеими руками: «покажи, как стреляет пистолетик», «покажи, какие рожки у козы», «покажи, как летит птичка», «покажи, как режут ножницы».

Рукоделие

Мальчиков и девочек в этом возрасте можно заинтересовать конструктором, подобранным по возрасту, а также рукоделием: например, мальчики могут с удовольствием склеивать модели самолетов, автомобилей или кораблей, а девочки — учиться вышивать или вязать простые шарфы, одежду для кукол спицами или крючком.

Пальчиковый театр

Чтобы гимнастика не наскучила, ее можно легко превратить в игру. Используйте пальчиковый театр: надевайте на пальцы простые куклы (можно сшить из фетра или даже просто нарисовать на подушечках пальцев фломастером смешные рожицы) и разыгрывайте диалоги.

«Ждем гостей»

Одной рукой показать «класс», подняв вверх большой палец, а другой — приложить ладошку ко лбу, словно высматривая, как издалека идут гости. Повторять эти движения одновременно.

Как правильно заниматься с ребенком: советы родителям

Проявляйте интерес и эмоции

«Педагог, родители должны быть сами увлечены игрой, которую предлагают ребенку. В идеале все участники должны получать от этой игры удовольствие», — отметила Юлия Надточий.

Ребенок как бы «заражается» интересом от родителя. Для детей самого младшего возраста эмоции можно демонстрировать гипертрофированно, например: «Ого, что это? Смотри, какие у нас красивые пальчики! Вот это да, как у тебя замечательно получилось, да ты настоящий художник/скульптор/мастер!»

Подбирайте упражнения по возрасту

Необходимо предлагать ребенку упражнения, соответствующие возрасту, усложнять постепенно. Также важно, с одной стороны, не перегружать детей, а с другой, — вовремя продвигаться вперед, если ребенок уже с легкостью выполняет поставленные перед ним задачи.

«Если чрезмерные нагрузки могут привести к стрессу, то заниженные — к отставанию. Все нужно делать в меру», — подчеркнула Надточий.

Мониторьте состояние ребенка

«Обязательно нужно смотреть на самочувствие ребенка и его настрой. Если он не в духе, возможно, стоит предложить какую-то совсем другую игру или просто дать ему отдохнуть. И, конечно же, учитывать существующие запреты — например, при гипертонусе мышц, травмах кистей и прочих проблемах», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Помните: если ребенок устал или потерял интерес — лучше остановиться.

Выберите правильное время суток для занятий

Идеальное время — в первой половине дня, когда ребенок бодр и сосредоточен. Однако некоторые спокойные упражнения можно использовать перед сном — для релаксации. Творческие занятия лучше не проводить сразу после еды или при сильной усталости.

Внедряйте пальчиковую гимнастику в игры

Пальчиковая гимнастика встроена во многие известные игры. Если ребенок не хочет специально заниматься, «спрячьте» ее в занимательные забавы.