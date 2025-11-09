Родителям объяснили, когда лучше всего отдавать ребенка в детский сад

Многие родители сомневаются, стоит ли отдавать ребенка в детский сад в возрасте до трех лет, рассказала кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа сотрудничества» Анна Замыслова. Однако в беседе с «Газетой.Ru» эксперт заверила, что именно этот возраст — лучший момент для развития самостоятельности.

«К трем годам ребенок уже стремится к независимости, — отметила эксперт. — Ему интересно пробовать, узнавать, быть «взрослым». Он легче принимает перемены, быстрее адаптируется к новой обстановке. А вот в пять-шесть лет сделать этот шаг сложнее, так как у ребенка к этому возрасту уже закрепляются привычки и формируется темперамент. Поэтому любое новое пространство может восприниматься настороженно».

По словам Замысловой, именно в общении со сверстниками ребенок впервые по-настоящему проявляет свою индивидуальность, в детском коллективе он встречает равных, учится договариваться, делиться, отстаивать свое мнение.

Общение со сверстниками и взрослыми педагог назвала основным источником развития мышления. До трех лет ребенок живет по принципу «хочу — делаю», не оглядываясь на других. А в саду он впервые начинает учитывать чужие желания, учится слушать и искать компромисс. Это фундамент будущей социальной зрелости, объяснила кандидат педагогических наук.

«В группе ребенок начинает понимать, что успех не дается просто так, — говорит Анна Замыслова. — Он видит, что для похвалы нужно приложить усилие, проявить настойчивость, поддержать друга. Именно так рождается адекватная самооценка. Дома ребенок чаще получает восхищение без условий, а в коллективе учится заслуживать признание. Это делает его увереннее и добрее».

Родителям бывает трудно отпустить ребенка, но, по мнению Замысловой, чрезмерная опека тормозит развитие ответственности.

«Если ребенку постоянно подсказывать, что делать, он быстро привыкает к тому, что за него решают взрослые. Такие дети часто боятся ошибиться и растут зависимыми. А вот возможность самому пробовать, ошибаться и снова пробовать формирует внутреннюю силу», — объяснила эксперт.

По наблюдениям педагогов, дети, пришедшие в детский сад в возрасте трех лет, адаптируются быстрее и без стресса. Они легче включаются в игру, быстрее находят друзей, с удовольствием идут в сад утром. А родители отмечают, как быстро ребенок начинает меняться, добавила эксперт.

Возраст трех лет не ранний, а идеальный для начала детсадовской жизни. В это время ребенок открыт новому, готов к взаимодействию и учится проявлять инициативу. В детском саду ребенок учится быть собой, понимать других, принимать решения и радоваться своим успехам, резюмировала Замыслова.