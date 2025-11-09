Назван способ научить ребенка плавать за 45 минут

Пятилетнего ребенка можно научить плавать в три этапа и всего за 45 минут, рассказала международный тренер и основатель школы плавания Анастасия Гайнуллина. Способ она назвала в беседе с «Лентой.ру».

© Unsplash

По словам специалиста, первый этап всегда нужно начинать с базы. В плавании это умение контролировать дыхание под водой, перенос центра тяжести с таза на грудь и баланс. И только в конце — «махание» руками и ногами.

«Научите малыша опускать лицо и выдыхать под водой. Здесь вам в помощь светящиеся игрушки и личный пример — без этого никак, ведь ребенок учится, наблюдая за вами. Если вы просто просите его что-то сделать, но не показываете, насколько это весело, путь будет долгим», — поделилась тренер.

При этом важно обучать детей на мелководной части бассейна, указала она. А если такой возможности нет, то на ступеньках: так ребенок будет чувствовать себя в безопасности.

«На этом этапе очень важны эмоции: доставайте игрушку с улыбкой. Объясните, что под водой нет воздуха, что нужно задержать дыхание. Покажите, как вы выдыхаете — появятся пузырьки, и ребенок обязательно попробует повторить», — Анастасия Гайнуллина, тренер.

На втором этапе нужно научить ребенка лежать на воде, рассказала эксперт.

«Идеально начать с положения "звездочка". Покажите, расскажите, спросите, какого цвета его морская звезда — и дело пойдет. Есть нюансы: если во время "звездочки" смотреть вперед, то тело будет тонуть; если смотреть вниз — останется на поверхности», — объяснила тренер.

Для начала пловчиха предложила положить игрушки на ступеньку и попросить ребенка держаться за нее, оторвав ноги от дна, и посчитать их количество. Затем — показать, как тело продолжает лежать в воде, если перестать держаться за ступеньку. И только потом — как можно сделать «звездочку» без опоры на ступеньку.

На заключительном этапе нужно научить ребенка прыгать к родителю и правильно держать голову.

«На этом этапе вы должны держать игрушку под водой. Помните: от положения головы зависит очень многое. Если ребенок будет задирать голову, тело будет вертикализироваться. Встаньте рядом, совсем близко, чтобы он мог до вас дотянуться. Попросите его прыгнуть к вам и схватиться за ваши руки, которые держат что-то очень интересное. Постепенно удлиняйте расстояние», — обозначила тренер.

Здесь важно показать ребенку, что если он двигает руками и ногами, то и тело начинает двигаться. Вначале стоит продемонстрировать попеременную работу ног в стиле «кроль», так как она более понятна детям, а после освоения добавить руки.

