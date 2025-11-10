Четыре правила, которые спасут ребенка от ожирения

В​‍​‌‍​‍‌ России за пять лет общая заболеваемость ожирением выросла на 52%, причем в первую очередь пострадали дети. Авторы канала «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой» пишут, что согласно данным Министерства здравоохранения, каждый пятый ребенок в мире имеет избыточный вес, а каждый десятый уже страдает ожирением.

Это зачастую связано с тем, что родители дают ребенку слишком много свободы в питании и не контролируют его рацион. Александр Умнов, доцент кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, назвал четыре главных принципа профилактики ожирения у детей.

Рацион должен быть свободен от высококалорийных продуктов, а потребление сладостей и газированных напитков необходимо ограничивать. Важно установить норму трехразового питания и придерживаться одного и того же времени. Обязательна регулярная физическая нагрузка — посещение спортивных секций или занятия дома. И последнее — полноценный отдых, в том числе ночной сон 8-10 часов.

Очень важно, чтобы родители подавали пример — вместе заниматься спортом, готовить здоровую еду, поддерживать в семье атмосферу активного образа жизни. Тогда ребенку будет легче усвоить правильную модель поведения, и меньше шанс, что он будет самостоятельно идти на кухню и неконтролируемо употреблять вредные ​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌продукты.