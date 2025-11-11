Психолог объяснила, как родителям не поддаваться на шантаж детей в магазине

Родителям важно анализировать, почему они поддаются на шантаж ребенка в магазине, чтобы не допустить этого в будущем. Об этом kp.ru рассказала кандидат психологических наук, эксперт сервиса «Актион Образование» Александра Фокина.

«Чаще всего основа этих ситуаций — впечатление непрерывного потока покупок, который все равно ничтожно мал по сравнению со всем доступным ассортиментом. Проанализируйте, почему и для чего вы пошли у ребенка на поводу вот в этот конкретный раз и купили то, что он сильно выпрашивал», — пояснила специалист.

По ее словам, часто взрослые идут на поводу у ребенка и покупают ему что-то незапланированное не из-за желания порадовать, а из чувства вины или усталости.

Психолог посоветовала укреплять связь с детьми через совместные игры, общение и внимание, а не покупки, чтобы формировать близость и доверие в семье. Кроме того, можно создавать собственные семейные традиции праздников, отмечать достижения ребенка и проводить время вместе, заключила Фокина.

Психолог Юлия Лосевская до этого говорила, что детям можно давать карманные деньги с того момента, когда у них появляется потребность в самостоятельных покупках. Это должна быть символическая сумма, которая будет увеличиваться с возрастом.

