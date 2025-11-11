Назван допустимый возраст ребенка для знакомства с театром и музеем

Психолог Светлана Соколова рассказала, с какого возраста стоит знакомить малышей с театром, музеями и другими культурными событиями.

© Vse42.ru

По словам эксперта, уже с трех лет можно начинать приобщать детей к искусству – главное, выбирать форматы, подходящие для их возраста.

Есть детские спектакли с короткой продолжительностью и интерактивные выставки, где экспонаты разрешают трогать. При этом важно учитывать интересы ребенка. Если малыш любит сказки, то следует сводить его на постановку по любимой истории, А если ребенок увлекается рисованием, то можно посетить вместе с ним картинную галерею.

Соколова напоминает, что малыши быстро устают, поэтому ждать от них полного внимания на длинных мероприятиях не стоит. Иногда взрослым удастся посмотреть лишь часть выставки или послушать кусочек экскурсии. Об этом сообщает Тульская служба новостей.