Есть ли связь между внешностью ребенка и заботой о нем родителей

Исследователи из НИУ ВШЭ и их зарубежные коллеги доказали на примере жителей России, Бразилии и США, что внешнее сходство ребенка и родителей влияет на уровень заботы о нем не только среди отцов и представителей отцовской линии, как считалось в прошлом, но и также матерей и их родственников. Выводы ученых и результаты наблюдений были опубликованы в научном журнале Social Evolution and History.

"Теория инклюзивной приспособленности постулирует, что родители в первую очередь заботятся о тех детях, которые наиболее похожи на них самих. Это позволяет им максимизировать шансы на передачу своих генов, так как визуальное сходство является самым заметным для глаза индикатором генетического сходства. Мы проверили эту теорию в ходе опросов жителей России, Бразилии и США", - говорится в исследовании.

Этот эксперимент был проведен группой российских и зарубежных ученых под руководством старшего научного сотрудника Международного центра антропологии НИУ ВШЭ (Москва) Марии Бутовской для проверки расхожего представления о том, что внешность ребенка особенно сильно влияет на склонность отца вкладывать силы в его воспитание. Этот стереотип связан с тем, что в прошлом у мужчин и их родственников не было надежных индикаторов того, что ребенок является носителем их генов, помимо визуального сходства.

Международная группа ученых из России, США и Бразилии решила проверить, насколько верна эта теория, а также как она согласуется с заботой о детях в разных странах. Для этого ученые заручились поддержкой 300 россиян, 300 американцев и 600 бразильцев. Исследователи уточнили, насколько респонденты похожи на своих родителей, и попросили их рассказать о том, какую роль принимали мать, отец и их родственники в воспитании участников опроса.

С одной стороны, последующий статистический анализ результатов опросов подтвердил, что чем больше сын или дочь были похожи на отца, тем сильнее была забота о них с его стороны и со стороны его родственников. С другой, ученые также обнаружили, что схожие тренды существовали и по материнской линии - чем больше ребенок был похож на отца, тем меньше усилий в него вкладывали мать и ее родня.

По мнению исследователей, это говорит о том, что теория инклюзивной приспособленности справедлива и для представителей отцовской, и материнской части родственников, что, вероятно, также связано с генетическими факторами. В частности, ученые предполагают, что забота матерей о похожих на них детях помогает направить заботу и внимание на ребенка с большей долей их собственных генетических копий, что максимизирует шансы на распространение их генов по популяции.