Эксперт посоветовал научить ребенка простым правилам цифровой гигиены

Чтобы обезопасить ребенка в играх, важно объяснить ему простые правила цифровой гигиены, включая важность использования функции жалобы на игроков и прекращения общения с незнакомцами. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

Он подчеркнул, что стоит покидать подозрительные серверы и при необходимости менять саму игру. Только если травля приобретает серьезный масштаб, то подключаются внешние силы – модераторы или администрация платформы, добавил Горелкин.

Также он прокомментировал публикацию The Guardian, в которой рассказывается об эксперименте британских журналистов в популярной среди детей игре Roblox. Авторы представились восьмилетней девочкой, поставив отметку о родительском контроле, но в результате аватар исследователей подвергся буллингу, сексуальному насилию и издевательствам. В СМИ назвали игру "раем для педофилов".

«Исследование, на которое все ссылаются, проводилось в другой стране. При этом онлайн-игры сильно различаются от региона к региону, в том числе и по поведению игроков, поэтому для нашей страны ситуация может быть совершенно иной», – прокомментировал Горелкин.

По его словам, британский автор апеллирует к давней локальной проблеме, которая широко обсуждается в местном обществе. Эксперт сравнил это с тем, как в разных государствах на первый план выходят свои острые темы – национальные вопросы, коррупция и так далее.

«Таким образом, делать однозначные выводы о массовости негативных явлений в российской версии игры на основе зарубежных данных некорректно. Теоретически нежелательные элементы могут встретиться где угодно», – уверен Горелкин.

Саму популярность игры среди детей и взрослых он объяснил казуальностью и творческим потенциалом. Площадка позволяет создавать свои миры и уровни. Но основные риски, как и в любой игре с чатом, связаны с общением. Поэтому ребенка стоит научить не общаться с незнакомцами в Сети по аналогии со знакомствами с неизвестными на улице.

«Если другой пользователь ведет себя непристойно, можно на него пожаловаться, сменить сервер или просто выйти из игры. В целом стратегии безопасности в цифровой среде во многом повторяют правила поведения в физическом мире: избегать подозрительных контактов и при необходимости обращаться за помощью», – отметил он.

Ранее в столичном департаменте информационных технологий для защиты детей от кибербуллинга призвали интересоваться их жизнью, вести с ними доверительные беседы и объяснять правила поведения в Сети.

Специалисты отмечали, что агрессоры высмеивают мнение и слова другого человека, провоцируют его, присылают угрозы. Обидчики также могут сговориться, исключить жертву из общего чата и даже взломать аккаунт для публикации заведомо ложной информации.