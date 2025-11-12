Ветеран «Альфы» призвал родителей заняться «простейшим воспитанием детей»

Несовершеннолетним необходимо напомнить, что нельзя подбирать найденные на улице вещи и брать что-то у незнакомцев в целях безопасности.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.

«Я бы рекомендовал заняться простейшим воспитанием детей. Ребёнку надо сказать, что не надо всё в рот брать, что вы находите, например, жвачку у посторонних, не надо брать деньги, если вы находите, потому что это не ваши, не надо подбирать ничего. Простое воспитание во многом 90% безопасности ребёнка».

Ранее СКР по Московской области возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 10-летнего ребёнка. Мальчик в Красногорске поднял взрывное устройство, которое было замаскировано под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублёвой денежной купюрой.

Взрыв произошёл накануне на детской площадке. Сейчас следователи ищут человека, который заложил бомбу.