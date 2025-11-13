В России призвали проверить образовательный контент, сгенерированный нейросетями

Глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, бывший министр образования России, на награждении молодых учёных завила, что экспертам необходимо тщательно проверять учебные материалы, генерируемые ИИ.

Васильева пояснила, что учителя сейчас используют цифровые инструменты на уроках, но по-прежнему в основном полагаются на традиционные методы. Она также отметила, что использование цифровых инструментов должно быть сбалансированным.

Глава РАО подчеркнула ответственность за то, что создаёт ИИ. По словам Васильевой, учёные и преподаватели должны тщательно проверять учебные материалы. К тому же на проекты, связанные с искусственным интеллектом, тратится много денег, но важно убедиться, что информация верна и кто-то несёт за неё ответственность.