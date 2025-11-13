Врачи бьют тревогу: у детей обнаружилась опасная тенденция

Неправильное питание и малоподвижный образ жизни стали причинами гипертонии у миллионов подростков

© Московский Комсомолец

Согласно данным крупнейшего в своем роде обзора, число детей и подростков, живущих с высоким кровяным давлением, во всем мире почти удвоилось из-за токсичного сочетания нездорового питания, массового бездействия и растущего уровня ожирения, отмечает The Guardian.

Эксперты заявили, что 114 миллионам детей, у которых развилась гипертония еще до достижения совершеннолетия, грозит потенциально смертельный вред на всю жизнь, включая сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек и множество серьезных осложнений для здоровья.

Распространенность высокого кровяного давления у детей и подростков в возрасте до 19 лет возросла с 3,2% всего за 20 лет до 6,2%. Выводы, основанные на мета-анализе данных 96 исследований с участием более 400 000 детей в 21 стране, были опубликованы в журнале Lancet Child and Adolescent Health journal.

В обзоре говорится, что ожирение было “существенной причиной” резкого роста детской гипертонии: почти 19% людей, страдающих ожирением, страдали этим заболеванием, по сравнению с менее чем 3% детей и подростков, чей вес считался нормальным.

“Почти двукратный рост высокого кровяного давления у детей за последние 20 лет должен вызвать тревогу у медицинских работников”, - комментирует автор исследования профессор Игорь Рудан, директор Центра исследований глобального здравоохранения при Институте Ашера при Эдинбургском университете.

Исследование также показывает, что еще 8,2% детей и подростков страдают предгипертонией, то есть уровень артериального давления выше нормы, но еще не соответствует критериям гипертонии.

Предгипертония особенно распространена в подростковом возрасте, и этот показатель достигает 11,8% среди подростков, по сравнению с примерно 7% среди детей младшего возраста, пишет The Guardian.

По словам врачей, уровень артериального давления резко повышается в раннем подростковом возрасте, достигая максимума примерно к 14 годам, особенно у мальчиков. По их словам, это подчеркивает исключительную важность регулярного обследования в эти критические годы.

Дети и подростки с предгипертензией с большей вероятностью прогрессируют до полной гипертензии.

Профессор Стив Тернер, президент Королевского колледжа педиатрии и охраны здоровья детей, который не принимал участия в обзоре, отмечает:

“Этот резкий рост высокого кровяного давления среди детей вызывает глубокую обеспокоенность и в значительной степени обусловлен ростом детского ожирения – состояния, которое можно полностью предотвратить. Эти результаты отражают то, что наблюдают педиатры на передовой. Дети страдают не только гипертонией, но и другими серьезными заболеваниями, связанными с ожирением, такими как сахарный диабет 2 типа, о котором раньше не слышали у детей, астма и проблемы с психическим здоровьем. Мы знаем, что хроническая гипертония является фактором риска ранней смерти из-за повреждения сердечно-сосудистой системы и других органов. Здоровые дети вырастают в здоровых взрослых, но при таких тенденциях, как эта, я боюсь, что без принятия срочных мер мы приближаемся к чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения”.

Согласно метаанализу, число детей и подростков, страдающих высоким кровяным давлением, во всем мире почти удвоилось в период с 2000-го по 2020 год, пишет The Guardian.

В 2000 году около 3,2% детей страдали гипертонией, но к 2020 году распространенность заболевания возросла до более чем 6,2% среди детей и подростков в возрасте до 19 лет, затронув 114 миллионов молодых людей по всему миру.

Автор исследования доктор Пейдж Сон из медицинской школы Чжэцзянского университетазаявила, что рост числа случаев был “в значительной степени обусловлен такими факторами образа жизни, как нездоровое питание, снижение физической активности и растущая распространенность детского ожирения”.

“Гипертония у детей и подростков стала серьезной проблемой общественного здравоохранения”, - сказала она, добавив, что родители играют ключевую роль в профилактике высокого кровяного давления у детей и управлении им.

“Пропаганда здоровых привычек, таких как сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами и цельными злаками, при минимальном потреблении соли и сахара, может существенно снизить риск гипертонии. Не менее важны поощрение регулярной физической активности и ограничение малоподвижного образа жизни, например, чрезмерного времяпрепровождения перед экраном, - обращает внимание исследовательница. – Семьям с гипертонией в анамнезе настоятельно рекомендуется регулярно контролировать артериальное давление у детей. Раннее выявление повышенного артериального давления, особенно с помощью домашнего мониторинга, может помочь снизить риск долгосрочных осложнений”.

Профессор Брайан Уильямс, главный научный и медицинский сотрудник Британского фонда сердца, который не принимал участия в исследовании, признает, что он очень обеспокоен:

“Повышенное кровяное давление в детстве часто сохраняется и во взрослом возрасте, увеличивая риск сердечных заболеваний и инсульта в дальнейшей жизни”.

По его словам, хорошей новостью стало то, что высокое кровяное давление, связанное с ожирением, можно обратить вспять. Но, в первую очередь, необходимы решительные действия со стороны правительств, чтобы предотвратить ожирение у такого большого числа детей. - Это включает в себя расширение ограничений на продажу нездоровых продуктов и изучение дальнейших мер, направленных на то, чтобы пищевая промышленность делала наши повседневные продукты более здоровыми”.