В Рособрнадзоре подвели итоги ЕГЭ и ОГЭ 2025 года

В ходе проведённого Рособрнадзором традиционного всероссийского совещания с руководителями региональных органов управления образованием были рассмотрены итоги кампании ЕГЭ и ОГЭ 2025 года, а также определены задачи на 2026 год.

Руководитель надзорной службы Анзор Музаев, подводя итоги экзаменационной кампании, отметил, что она прошла в целом спокойно, на высоком организационном уровне. Также он поблагодарил региональных министров за проделанную работу.

Говоря об основной тенденции текущего года, глава регулятора рассказал о росте интереса выпускников к профильной математике и предметам естественно-научного цикла. При этом он отметил важность профориентационной работы со школьниками, чтобы сохранить эту тенденцию и в дальнейшем.

Главными нововведениями прошедшей экзаменационной кампании для обеспечения прав участников ЕГЭ А. Музаев назвал родительский контроль в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и подачу обращений через Платформу обратной связи на Госуслугах. Эти новшества показали свою эффективность, позволив оперативно принимать меры для устранения выявленных нарушений. Так, через Платформу обратной связи поступило 72 обращения из 32 регионов, по 14 из них факты нарушений были подтверждены.

В мониторинге хода экзаменов в 2025 году приняли участие более 20 тысяч родителей, которые помогли выявить и устранить более 600 нарушений. Наряду с этим продолжала работать линия доверия ЕГЭ, на которую поступило 159 обращений от граждан, из которых подтвердились 26 фактов нарушений.

Кроме того, глава Рособрнадзора напомнил, что в прошедшем учебном году особенности проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) действовали для выпускников из воссоединенных регионов, приграничных с Украиной территорий, а также выпускников, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств. Также он добавил, что, поскольку непростая обстановка сохраняется, те особенности, которые действовали в предыдущие годы, скорее всего будут пролонгированы.

Обратил внимание А. Музаев и на важность тесной работы с МВД с целью предотвращения возможных угроз во время проведения экзаменов.

Было также отмечено, что, начиная с текущего учебного года, основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы обучающиеся успевали полностью завершить освоение всех учебных предметов. Приказы с расписанием экзаменов на 2026 год уже утверждены Минпросвещения и Рособрнадзором и готовятся к регистрации в Минюсте.

В свою очередь, заместитель главы надзорной службы Игорь Круглинский акцентировал внимание на проведении экзаменов в ППЭ, организованных за рубежом. Отметив, что в 2025 году ЕГЭ проводился в 85 зарубежных ППЭ, открытых в 55 странах, а ОГЭ – в 95 ППЭ в 57 странах, он подчеркнул необходимость проработки организации онлайн-трансляции хода экзаменов в этих пунктах для полного обеспечения их объективности.

Что же касается права пересдачи одного из предметов ЕГЭ по своему выбору, то в 2025 году им воспользовались свыше 135 тысяч выпускников. При этом явка на пересдачи составила 93,4%.

Помимо этого, И. Круглинский отметил целесообразность использования устройств подавления сигналов мобильной связи в ППЭ, поскольку они являются наиболее эффективным средством противодействия нарушениям с использованием миниатюрных гаджетов.

Замруководителя надзорной службы рассказал также о планах вывода на портал Госуслуг различных сервисов, связанных с проведением ЕГЭ.

Он, в частности, сообщил: «Там будет тренажёр, где выпускники смогут решать пробники, там будет возможность подать заявление на участие в ЕГЭ, там же участник получит уведомление о том, в каком пункте он будет сдавать ЕГЭ, свои результаты экзаменов, там же можно будет подать апелляцию и там же, скорее всего, будет реализована система рассмотрения апелляций. Все это должно быть реализовано до конца 2027 года».

Отметив, что в 2026 году в 21 регионе в пилотном режиме будут апробированы отдельные технологические решения на отечественном программном обеспечении, И. Круглинский рассказал о том, что такая необходимость давно назрела и подобная работа идёт очень активно и будет завершена в 2027 году. Таким образом, для тестирования станций в ППЭ, которые будут работать на операционной системе «Линукс» и российском программном обеспечении, в 2026 году, помимо двух традиционных всероссийских тренировочных мероприятий перед досрочным и основным периодами ЕГЭ, пройдут три дополнительные тренировки.

Продолжая подводить итоги экзаменационной кампании 2025 года, замруководителя Рособрнадзора Евгений Семченко подробно остановился на борьбе с нарушениями при проведении испытаний, связанных с этим возможными рисками и задачами.

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в своём выступлении осветила тему анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ на региональном уровне и использования этих данных для повышения качества образования.

Директор Федерального центра тестирования Дмитрий Елистратов рассказал о планах реализации новых технологических решений при проведении ЕГЭ и ОГЭ, а министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов представил опытом своего региона по участию в эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования, в рамках которого выпускники 9-ых классов могли сдавать не четыре, а только два обязательных предмета ОГЭ.

Кроме того, на совещании были оглашены результаты оценки качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур 2025 года. Лучшими стали Орловская, Тамбовская, Белгородская, Новосибирская области и Камчатский край.