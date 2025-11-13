Соска для младенца — вселенское зло или удобный помощник

Одна из самых горячих и бурно обсуждаемых тем, связанных с детьми, — пустышки. Еще 10-15 лет назад родители давали своим детям пустышку, не ожидая, что она может нанести вред. В последние годы ситуация изменилась — специалисты из разных сфер говорят о том, что пустышка вредна для здоровья детей. Зачем нужна соска, как её выбрать и почему не стоит ею злоупотреблять рассказывает остеомастер Ирина Санакоева.

Для чего нужна пустышка

Организм новорожденного малыша к моменту появления на свет является физиологически незрелым, из-за чего определенные процессы в его теле протекают не всегда гладко. Например, в процессе вскармливания крохи родители могут наблюдать повышенное газообразование или сложности с дефекацией (дисхезию). Разумеется, малыш при этом может капризничать и плакать, и здесь на помощь может прийти соска. Когда ребенок совершает сосательные движения, происходит гармонизация нервной системы, вследствие чего наступает долгожданное спокойствие. Некоторые родители стараются избегать использования пустышки и при каждом появлении дискомфорта у малыша прикладывают его к маминой груди. Из-за переедания желудок переполняется, что вызывает ещё большее газообразование, болезненные спазмы в желудочно-кишечном тракте, а малыш начинает плакать. В ответ на такое поведение крохи, мама вновь предлагает грудь, и всё это продолжается по кругу до того момента, пока уставший ребенок не уснет.

Несмотря на распространенное мнение о лёгкой усвояемости грудного молока, злоупотреблять им всё-таки не стоит. Не стоит бояться использовать пустышку, если в этом есть необходимость.

Какой должна быть соска

Прежде чем предлагать малышу соску, следует разобраться, какие они бывают, чем отличаются друг от друга и какой выбор будет правильным. Классическая соска имеет форму лампочки, анатомическая — капельки, а форма ортодонтической соски — скошенная и сплюснутая. Заботясь о прикусе малыша, ортодонты склоняются в сторону ортодонтической соски. При этом, малыш может категорически от неё отказываться и предпочитать классическую или анатомическую соску. Все же выбор остается за главным пользователем!

Родителям не стоит в этом случае сильно расстраиваться, ведь важна не только форма соски, но и соблюдение правил её использования. Речь идет о продолжительности её присутствия в жизни крохи, а также времени ежедневного использования. Оптимальное время сосания соски составляет 2-4 часа в день. Более длительное сосание приводит к спазмированию подъязычных мышц ребенка, что порождает атонию (гипотонус) круговой мышцы рта. Это проявляется в виде часто открытого рта, обильного слюнотечения с последующими сложностями с жеванием твердой пищи, прикусом и логопедическими дисфункциями. Чтобы избежать этих проблем, соску нужно использовать строго ограниченное время и только по необходимости.

Как долго соска нужна малышу

Оптимальный срок использования соски новорожденным малышом составляет 6-8 первых месяцев жизни. Именно к этому возрасту у детей начинают расти первые зубки, значит, родители могут быть спокойны, ведь соска не успеет навредить зубному ряду.

Когда малыш здоров и правильно развивается, то он самостоятельно отказывается от соски. Если этого не происходит, то нужно обращаться к специалисту, которому вы доверяете, — педиатру, неврологу или остеопату.

Специалист поможет разобраться в причинах такого состояния малыша и окажет необходимую помощь. С этим должен разбираться профессионал. Аналогичная стратегия поведения рекомендуется, если подросший малыш сосёт пальцы или кулачки. Не важно, какой предмет использует кроха для успокоения, важно то, что у него есть в этом потребность, а это значит, что есть причина, которую нужно найти и устранить.

Когда соска задерживается надолго

Когда соски используются достаточно взрослыми детьми — в год и старше — негативное влияние неизбежно. Даже если ими пользоваться только во время сна, они несут не только успокоение крохе, но и вред. Пустышка в таком возрасте сказывается не только на прикусе, но и на эмоциональном и психическом развитии, социализации и речи ребенка. Во всём важна мера, и соска — не исключение. При этом не рекомендуется директивно лишать малыша соски, так как это может вызвать сильный стресс. В таком случае малыш найдет замену соски в виде накручивания волос на пальчик и тому подобных навязчивых движениях. Это будет означать лишь то, что проблема не решилась или усугубилась. Обращение к специалисту в этом случае является единственным правильным решением.

Самый распространенный миф о пустышке

Практически каждая мама сталкивалась со страхом, что соска помешает грудному вскармливанию малыша. Якобы ребенок перепутает процесс сосания груди и пустышки. Такое не может произойти, потому что в процессе сосания груди дети получают питание, а во время использования соски этого не происходит. Что действительно может помешать грудному вскармливанию, так это бутылочки для кормления. Ведь, чтобы малыш извлек молоко из бутылки, ему нужно гораздо меньше сил и усердия, нежели при сосании груди мамы.

Что использовать вместо соски

Последние годы наблюдается тенденция раннего интеллектуального развития младенцев. Они могут с самого рождения фиксировать взгляд, рассматривать окружающее пространство и вести себя более осознанно, чем новорожденные дети прошлых поколений. И это прекрасно! Но если говорить о том, как это отражается на их отношении к соске, то выделяется очень распространенный нынче отказ малышей сосать пустышку, несмотря на попытки родителей. В таком случае родителям ничего не остается, кроме как пытаться отвлечь малыша от дискомфорта другими возможными способами — носить на руках, пробуя различные позы, гулять, купать в теплой воде, использовать грелку с вишневыми косточками и так далее. Экспериментируйте, чтобы узнать лучше своего и ребенка и подобрать то, что поможет улучшить качество его жизни.

Таким образом, пустышка — это удобный инструмент, который помогает детям и их родителям, но только при условии грамотного и умеренного использования.

