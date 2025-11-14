Как музыка влияет на формирование ребенка

Агрессивная музыка и её смыслы могут негативно влиять на формирование личности подростка, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Влияние музыки, на самом деле, это глубинный фундаментальный вопрос. Всё построено на вибрациях и ритме. Даже в Библии сказано: «В начале было Слово». Музыка напрямую воздействует на эмоцию — то, чем мы очень слабо можем управлять, либо вообще не можем», — отметила она.

Отсюда берутся и хиты, продолжила специалист.

«Эта та музыка, которая пробивает на эмоцию большое число людей. Соответственно, её хочется слушать вновь и вновь», — объяснила она.

По словам психолога, взрослый человек может выбирать музыку, но ребёнок будет сперва слушать то, что включают взрослые.

«И тут идёт формирование личности. Когда ты подросток — здесь уже есть выбор. Но это выбор стайный. Подросток ищет себе друзей, и в этой стае всегда есть лидер. Это, как правило, харизматический человек, на которого все ориентируются», — рассказала она.

И если подросток начинает слушать условно готическую музыку — он встраивается и в готические смыслы, заметила эксперт.

«Это жёсткие, тёмные, даже агрессивно-суицидальные смыслы. Либо начинает слушать тяжёлый рок, металл, панк. Здесь идёт формирование личности в эту дерзкую и агрессивную сторону. Плюс идёт тема саморазрушения», — подчеркнула она.

Мы можем контролировать то, что слушают наши дети, но они всё равно выхватят желаемые направления музыки, добавила Абравитова.

«Если же подросток растёт в другой среде и слушает симфоническую музыку, оперу — здесь формируется тонкая созидающая личность. В последние десятилетия даже психологи и врачи предлагают беременным женщинам наслаждаться определённой музыкой, которую в том числе уже воспринимает и плод», — подытожила она.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров назвал причины формирования социофобии.