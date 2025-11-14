Как чрезмерная опека влияет на ребенка

Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин объяснил тенденцию современных родителей проводить детей до школы и встречать у ворот даже в средних классах. По его словам, причиной является сочетание социальных факторов и психологических особенностей самих взрослых.

© Вечерняя Москва

Ранее поколение позволяло детям свободно перемещаться без сопровождения начиная с младших классов, несмотря на повышенный уровень преступности тех времен. Сегодняшнее общество характеризуется большей осторожностью и стремлением обеспечить безопасность ребенка практически круглосуточно.

— Несмотря на опасность, дети росли более самостоятельными. Сейчас же, даже при меньшем уровне криминала, родители все чаще предпочитают контролировать каждую минуту жизни ребенка, — добавляет специалист.

Еще одной важной причиной стала повышенная тревожность многих родителей, обусловленная собственным детством в сложных условиях. Постоянное сопровождение позволяет взрослым чувствовать себя спокойнее, однако препятствует развитию самостоятельности у ребенка.

Кроме того, значительное влияние оказывает общественное мнение и стремление родителей соответствовать ожиданиям окружающих. Боясь критики и общественного порицания, многие взрослые идут на уступки своим внутренним комплексам, предпочитая чрезмерную опеку свободе развития ребенка.

Лунюшин обратил внимание на важность баланса между заботой и доверием. Чрезмерный контроль лишает детей возможности обрести необходимые жизненные навыки и уверенность в себе. Вместо тотального надзора родителям рекомендуется поддерживать инициативу и развивать независимость ребенка с ранних лет, сообщает RuNews24.ru.

Исследование показало: стремление к богатству стало ключевым жизненным ориентиром для более чем трети российских детей поколения «альфа». Что стоит за этим выбором — здоровый прагматизм или кризис традиционных ценностей, выясняла «Вечерняя Москва».