В Госдуме высказались о возможности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение

Надобности в отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 12-летнем обучении в школах с каждым годом все меньше из-за позитивных изменений в системе российского образования, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Желание увеличить срок обучения и желание отменить Единый государственный экзамен — это на самом деле последствие того, что на протяжении уже примерно полувека на Западе усиленно продвигается идея не просто отказа от формирования целостной картины мира, а прямого разрушения этой картины. Соответственно, образование требует все больше сил и дает все меньше результатов. Лет 30 назад это докатилось и до нас. Но у нас, по счастью, более-менее вовремя спохватились», — отметил Вассерман.

По словам депутата, сегодня образование в России вновь перенацеливают на задачу формирования целостной картины мира.

«Это значит, что загрузка формальная будет уменьшаться, а эффективность — возрастать. Соответственно, в Едином государственном экзамене с каждым годом все меньше вопросов на чистое знание, все больше вопросов на понимание. Методики преподавания, ориентированные на понимание, восстанавливаются. Соответственно, надобности во всех этих предложениях с каждым годом все меньше», — заключил политик.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы до двух месяцев. Она отметила, что три месяца отдыха — это хорошо, но у родителей школьников нет такого отпуска. Омбудсмен добавила, что у родителей возникает проблема, чем занять детей в эти продолжительные каникулы. В основном, по словам Ярославской, школьники сидят дома.