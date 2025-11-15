Назван самый безопасный способ сделать рентген зуба ребенку

Рентген зуба с помощью визиографа не подвергает ребенка опасному облучению – доза фоновой радиации за день в пять раз превышает ту, которая выделяется во время снимка. Больший вред может нанести отказ от этой процедуры. Об этом «Газете.Ru» рассказал выпускник Новосибирского государственного медицинского университета, детский врач-стоматолог клиники Atribeaute Kids Нахид Наджафов.

Как объясняет специалист, визиограф представляет собой цифровой приемник рентгеновского излучения, подключенный к компьютеру.

«В современной детской стоматологии визиограф считается наиболее безвредным из-за датчика, на который принимается излучение. Он более чувствительный, чем пленка у рентгена, поэтому нужное количество лучей для проявления снимка снижается», — объяснил врач.

Эксперт уточнил: во время одного снимка с помощью визиографа выделяется около 0.002 - 0.005 мЗв (миллизиверт — единица измерения доз ионизирующего излучения), а фоновая радиация за день от солнца, почвы, воздуха составляет около 0.01 мЗв. Это означает, что за день ребенок подвергается воздействию радиации в пять раз больше, чем за один снимок для лечения.

«Перелет из Москвы в Сочи и вовсе подвергнет ребенка воздействию радиации около 0.03-0.05 мЗв, а это больше уже в 15-25 раз по сравнению с рентген-снимком. В любом случае стоит понимать, что все эти значения находятся в безопасном диапазоне и не вредят здоровью», — отметил Наджафов.

Прицельный рентген-снимок необходим для определения состояния корней зубов, при травмах, проявлении свища или отека, а также в случае плотных контактов между зубами. Стоматолог объясняет, что отсутствие снимка равнозначно лечению вслепую.