Создательница «Телепузиков» высказалась о современных детских передачах

Британский продюсер Энн Вуд заявила, что современные шоу для детей на Youtube не развивают воображение, а служат лишь отвлечением для занятых родителей.

Создательница британского детского шоу «Телепузики» Энн Вуд назвала современные передачи для детей на платформе YouTube пустыми и не способствующими развитию воображения, пишет Guardian.

Она предостерегла родителей от излишнего доверия таким программам, отметив, что, по ее мнению, они не развивают у детей креативность, передает РИА «Новости».

Энн Вуд сказала, что «очень много людей не понимают «Телепузиков», однако проект стал успешным благодаря опоре на исследования мнения детей и проведение многочисленных фокус-групп».

Продюсер считает, что современные шоу на YouTube создаются скорее как «отвлекающий маневр» для занятого поколения родителей, а не с образовательными целями.

Детская передача «Телепузики», созданная Вуд, производилась BBC и выходила в эфир с 1997 по 2001 год, став одной из самых узнаваемых программ для малышей конца 1990-х.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Netflix запустил новую версию детского шоу «Телепузики» в 2022 году.

