Психолог рассказал о плюсах воспитания бабушкой и дедушкой

Такие дети получают «двойной человеческий опыт» и становятся адаптивными к различным ситуациям.

Однако всю жизнь они будут «искать любовь своих родителей». Это может отразиться на их личной жизни.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Ребёнок, выращенный дедушкой и бабушкой, схватывает двойной опыт, человеческий двойной опыт. Такой ребёнок очень социально адаптивный человек, психологически очень выстроенный человек. Он готов к любой ситуации экстремальной. Но у него есть один нюанс — он всю жизнь будет искать любовь своих родителей. Такие люди, как правило, компенсируют эту историю в собственных семьях. Например, парень, выращенный бабушкой с дедушкой, когда родители, например, всю жизнь жили за границей. То есть абсолютно социальная, приемлемая, благополучная система. Родители работали за границей, бабули с дедулями, молодые, красивые. Этот парень, скорее всего, захочет компенсировать свою нежность к матери браком с очень взрослой женщиной. Я про возраст не говорю. С психически взрослой женщиной, с которой он будет чувствовать опорность. Не ту женщину, о которой он захочет заботиться, как мужчина, защищать её, как мужчина. Пусть даже будет это 18-летняя девчуля, крошечная, красивая, тонкая, тургеневская барышня, но у неё будет психика взрослой женщины. Там всё уже давно продумано природой. Они компенсируют как раз-таки вот этот родительский дефицит в своих браках. Все должно завершиться, как сейчас модно говорить. Гештальт закрыться должен».

