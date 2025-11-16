Что нужно знать родителям для путешествия за границу вместе с детьми

Планируете путешествие с ребенком за рубеж? Разбираемся, какие документы потребуются для выезда несовершеннолетнего из России, когда необходимо согласие второго родителя и как работает механизм запрета на выезд в 2025 году.

Основные правила выезда детей за границу

С июля 2021 года в России действуют упрощенные правила выезда несовершеннолетних за пределы страны. Согласно Федеральному закону № 268-ФЗ, если ребенок выезжает из Российской Федерации с одним из родителей, письменное согласие от второго родителя не требуется. Главное условие – отсутствие официального запрета на выезд.

Это означает, что мать или отец могут свободно путешествовать с ребенком по всему миру без необходимости получать нотариальное разрешение от бывшего супруга или супруги. Статус родителей – в браке они или разведены – значения не имеет. Достаточно присутствия одного законного представителя при пересечении границы.

Какие документы нужны для выезда ребенка

Перечень необходимых документов зависит от того, с кем путешествует несовершеннолетний и в какую страну он направляется. Базовый пакет включает заграничный паспорт ребенка и свидетельство о рождении.

Для стран СНГ, с которыми у России заключены межправительственные соглашения о взаимных поездках граждан (Беларусь, Казахстан, Молдова, Армения), дети до 14 лет могут выезжать по свидетельству о рождении при условии наличия в нем отметки о гражданстве РФ. Важно отметить, что с 20 января 2026 года свидетельство о рождении будет исключено из числа документов для выезда и въезда. До этой даты в свидетельстве о рождении должна стоять красная или синяя отметка о российском гражданстве. Для всех остальных направлений требуется загранпаспорт.

При оформлении виз некоторые консульства, особенно стран Шенгенской зоны и США, могут запросить нотариально заверенное согласие от обоих родителей, даже если российское законодательство этого не требует. Этот момент следует уточнять в консульстве страны назначения заранее.

Если фамилия сопровождающего родителя не совпадает с фамилией ребенка, рекомендуется взять с собой документы, подтверждающие родство: свидетельство о браке, о смене фамилии или решение суда об установлении отцовства.

Выезд ребенка без родителей

Когда несовершеннолетний выезжает за границу без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей – например, с бабушкой, тренером, в составе школьной группы или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие от одного из законных представителей. В этом документе должны быть указаны срок выезда и страны, которые ребенок намерен посетить.

При этом согласие от второго родителя по российскому законодательству также не требуется, если только он не подал официальное заявление о несогласии на выезд. Достаточно разрешения одного из родителей.

Что касается минимального возраста для самостоятельных путешествий, согласно правилам авиаперевозок, дети до двух лет могут летать только в сопровождении взрослого. С двух до 12 лет ребенок может путешествовать либо со взрослым, либо под наблюдением перевозчика при оформлении специальной услуги сопровождения. С 12 лет несовершеннолетний имеет право путешествовать самостоятельно при наличии нотариального согласия и отсутствии запрета от родителей.

Механизм запрета на выезд ребенка

Один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей имеет право подать заявление о несогласии на выезд ребенка за пределы Российской Федерации. Эта процедура регламентирована приказом МВД России № 651.

Новые правила, вступившие в силу в 2021 году, сделали механизм запрета более гибким. Теперь заявитель может запретить поездку не только во все страны сразу, но и в конкретное государство или несколько стран. Также можно указать срок действия такого ограничения – от нескольких месяцев до достижения ребенком совершеннолетия.

Заявление подается лично в подразделение по вопросам миграции МВД России по месту жительства заявителя или ребенка. Если родитель постоянно проживает за границей, он может обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ в стране пребывания.

При подаче заявления необходимо предъявить паспорт, документы, подтверждающие родительские права (свидетельство о рождении, решение суда об установлении опеки), и документ о наличии у ребенка российского гражданства. Мотивировать причины запрета законодательство не обязывает.

Заявление регистрируется в течение одного рабочего дня. Еще два рабочих дня отводится на его рассмотрение. После этого сведения о запрете вносятся в единую базу данных МВД и передаются в Департамент пограничного контроля ФСБ России. Если в заявлении указаны контактные данные второго родителя, ему направляется уведомление о наложенном ограничении.

Важная особенность запрета

Запрет не распространяется на выезд ребенка с тем родителем, который подал заявление о несогласии, при условии, что этот родитель является гражданином Российской Федерации. То есть если отец установил запрет на выезд, ребенок не сможет выехать с матерью, но сможет путешествовать с отцом без каких-либо дополнительных согласий.

Если же заявитель – родитель-иностранец, то ребенок не сможет выехать за пределы РФ ни с ним, ни с другим родителем.

Как проверить наличие запрета и снять его

Чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе, рекомендуется заранее проверить, нет ли действующего запрета на выезд ребенка. Сделать это можно двумя способами: личным обращением в территориальное подразделение МВД по вопросам миграции или через письменный запрос на официальном сайте МВД России.

Снять запрет может только тот человек, который его наложил. Одно из важных нововведений закона № 268-ФЗ – возможность отозвать заявление о несогласии во внесудебном порядке. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в то же подразделение МВД, где был оформлен запрет.

Если родитель, установивший запрет, отказывается его снимать, второй родитель может обратиться в районный суд по месту жительства ответчика. В исковом заявлении необходимо указать конкретные страны и временные периоды планируемых поездок с ребенком. Суд рассматривает дело с точки зрения соблюдения интересов несовершеннолетнего и может принять решение о снятии ограничения или предложить родителям заключить мировое соглашение.

Официальная позиция

На официальном сайте Государственной думы РФ разъясняется: «Согласие одного родителя на выезд ребенка с другим родителем не требуется. Главное, чтобы не было запрета. Если есть запрет на выезд, мало оформить согласие – нужно снять запрет. Узнать, есть ли запрет, лучше заранее в подразделении МВД».

Эксперты подчеркивают, что запрет на выезд касается исключительно зарубежных поездок и не распространяется на путешествия внутри России.

Практические рекомендации

Планируя поездку за границу с ребенком в 2025 году, родителям следует учитывать несколько важных моментов. Во-первых, правила въезда в разные страны могут существенно отличаться от российских требований. Некоторые государства требуют согласие обоих родителей даже при въезде с одним из них.

Во-вторых, при оформлении визы консульства часто запрашивают дополнительные документы: нотариально заверенное согласие с переводом на язык страны назначения или английский язык с проставлением апостиля.

В-третьих, если родители находятся в конфликтных отношениях, имеет смысл проверить наличие запрета на выезд заблаговременно – за несколько недель до планируемой поездки. Это позволит избежать срыва путешествия и финансовых потерь.

Перспективы

Упрощение процедуры выезда детей за границу, введенное в 2021 году, направлено на защиту прав как детей, так и родителей. Гибкий механизм установления и снятия запретов позволяет учитывать интересы всех сторон и избегать злоупотреблений.

Власти продолжают совершенствовать законодательство в этой сфере, делая его более сбалансированным. Ожидается, что в ближайшие годы появятся дополнительные электронные сервисы для проверки статуса ограничений и возможность подачи заявлений в онлайн-режиме, что еще больше упростит процедуру для граждан.