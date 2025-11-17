Shot: Мать ребенка, убитого в Балашихе, увлекалась магией и могла быть в психозе

Елена Цуканова, подозреваемая в убийстве собственного ребенка в Балашихе, могла находиться в состоянии психоза, спровоцированного употреблением синтетических наркотиков.

Сообщается, что женщина проявляла интерес к магии и эзотерике, а также ранее имела проблемы с наркотической зависимостью.

После переезда из Пензы в Московскую область, Цуканова неоднократно попадала в психиатрические лечебницы, жаловалась на галлюцинации и принимала препараты от шизофрении, биполярного расстройства и депрессии. По предварительным данным, в день убийства ребенка она могла находиться в состоянии психоза.

По данным Telegram-канала Shot, вместе со своим сожителем она убила ребенка, а затем предприняла попытку скрыть тело на балконе, а голову спрятать в пруду. Увлечение Цукановой эзотерическим учением Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности», магией и «потусторонними мирами» подтверждается ее подписками на соответствующие группы в социальных сетях, среди которых также встречаются запрещенные группы, связанные с наркотиками.

Ранее сообщалось, что основным подозреваемым в деле выступает отчим. Предположительно, убил ребенка он, а мать попыталась скрыть преступление и отнесла голову сына к пруду. Мать ребенка состоит на учете у психиатра и неоднократно проявляла нездоровую агрессию. Со слов соседей, Елена употребляла наркотики, регулярно избивала ребенка, а также страдала от слуховых и зрительных галлюцинаций. Причем сейчас женщину не могут даже допросить, поскольку она не в состоянии давать показания из-за действия наркотиков. Сам отчим в момент убийства, предварительно, также находился под воздействием наркотиков.

Утром 16 ноября рабочий нашел в Гольяновском пруду голову ребенка. Позже в столичном управлении Следственного комитета РФ подтвердили, что найденная часть тела принадлежит убитому мальчику.