Психолог рассказала, какую роль играют бабушки и дедушки в жизни детей

Бабушки и дедушки поддерживают своих внуков и дают им ощущение любви без каких-либо условий. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

Эксперт назвала старшее поколение опорными людьми, которые должны показать детям, что в этом мире их кто-то любит и ждет всегда, несмотря ни на что. Она добавила, что родители, в свою очередь, учат ребенка «выживать» и осознавать последствия всех своих поступков.

«На модели шоколадки родители показывают, что шоколадка — это лакомство, которое доставило тебе химическое удовольствие. Это разовое краткосрочное удовольствие, нечастое», — рассказала Смолярчук.

По словам психолога, нужно наглядно показывать детям людей, которые совершают действия, приносящие им краткосрочное наслаждение. На таком примере родители смогут объяснить, что жизнь человека, который каждый день «живет в празднике», коротка. При этом важно донести до ребенка эту мысль на понятном ему языке, напомнила специалист.

Психолог, кандидат психологических наук, автор календаря «Бальзам для души» с поддерживающими фразами на каждый день издательства «Комсомольская правда» и многодетная мама Лариса Суркова до этого объяснила, что привычка родителей запрещать ребенку делать что-либо самому и постоянная критика мешают ему развивать самостоятельность.

