Психолог объяснила, что делать при школьной перегрузке ребенка

Родителям, которые заметили признаки школьной перегрузки у ребенка, важно поговорить с ним и обсудить ощущения и переживания. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

После этого стоит пересмотреть нагрузку на школьника и, при необходимости, снизить ее на пару недель, чтобы понаблюдать за его настроением, поведением и самочувствием. Психолог также посоветовала наладить режим дня ребенка, сделать его питание более сбалансированным, а также выделить время на отдых.

«В зависимости от возраста, после каждых 30–60 минут занятий должен быть 10–15 минутный перерыв. Кроме того, не менее часа в день — законное «ничегонеделание»: абсолютно свободное время, которое ребенок тратит по своему усмотрению. В том числе и на компьютерные игры», — посоветовала Игонина.

По ее словам, важно избегать критики и упеков, а также сравнения с другими детьми, поскольку отражается и на самооценке, и на мотивации.

Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко до этого говорила, что продуктивность школьника зависит не только от его способностей, но и от умения грамотно совмещать учебную нагрузку в школе и дома. Она подчеркнула, что обучение ребенка планированию с раннего возраста поможет ему в будущем эффективно справляться со своими задачами и избегать перегрузок.