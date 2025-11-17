Зачем нужно сокращать летние каникулы и как это скажется на школьниках

Сократить продолжительность летних каникул до двух месяцев, посвятив июнь творческим дисциплинам, предложила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

© Вечерняя Москва

Предложение сократить каникулы, прозвучавшее в эфире радио «Говорит Москва», указывает на проблему, с которой сталкиваются родители. Трехмесячные каникулы сами по себе непростая организационная и финансовая задача: нужно решить, с кем оставить школьника, чем его занять на разных этапах каникул и как отдых ребенка совместить со своим рабочим графиком... Для большинства опытных родителей проблема покажется надуманной, но все-таки она существует.

Инициатива Ольги Ярославской предлагает модернизировать учебный процесс, придав ему гибкость. Сама концепция «творческого июня» призвана создать баланс между учебной нагрузкой и необходимостью смены вида деятельности. Вместо традиционных уроков и контрольных учащимся предлагают заняться практическими и развивающими дисциплинами. Такой подход, по задумке авторов инициативы, может одновременно решить несколько важных задач: облегчить нагрузку на родителей, обеспечив детям организованную занятость на дополнительный месяц; сократить разрыв между теорией и практикой, позволив школьникам проявить себя в творчестве, труде или спорте; снизить «летний провал», при котором за три месяца перерыва дети забывают часть материала, изученного за учебный год.

Интересно, что столь неожиданное предложение московского омбудсмена прозвучало вскоре после публикации единых рекомендаций Минпросвещения по каникулам. Ведомство, напротив, закрепило традиционный трехмесячный летний отдых — с 27 мая по 31 августа. Этот шаг, направленный на унификацию учебного года по всей стране, теперь создает концептуальное противоречие: с одной стороны, федеральный центр стандартизирует длительные каникулы, а с другой — региональные эксперты публично предлагают их сократить. Вот и получается, что уже на этапе обсуждения инициатива выходит за рамки вопроса о продолжительности отдыха и затрагивает более фундаментальные темы: о целях школьного образования, балансе между академическими знаниями и творческим развитием, а также о том, насколько современная школа должна учитывать реалии работающих родителей.

Инициатива успела вызвать настоящий резонанс на просторах сети интернет. Педагоги, родители, сами ученики — остаться в стороне не смог, кажется, никто. Скептическую позицию в отношении сокращения каникул занимает независимый эксперт в сфере образования Борис Деревягин.

Он отмечает, что изначальное обоснование инициативы, данное уполномоченным по правам ребенка Ольгой Ярославской, сводится к вопросу организации детской занятости. Ключевым аргументом стало отсутствие у родителей возможности находиться в трехмесячном отпуске вместе с детьми. Логичным следствием этого и стало предложение сделать июнь учебным месяцем, но посвященным не академическим предметам, а творческим дисциплинам.

Однако Борис Деревягин указывает на системную проблему в этой логике. Он обращает внимание, что разрыв между графиком родителей и детей существует круглый год.

«Стандартный рабочий день с учетом дороги занимает у родителей около 10 часов, в то время как "смена" для школьников редко превышает 6 часов. Это означает минимум 4 часа безнадзорности ежедневно, если не привлекать стороннюю помощь», — поясняет эксперт.

Именно эта ежедневная, а не только летняя проблема и создает потребность в нянях, помощи бабушек и дедушек, а также других формах присмотра. Поэтому вопрос летней занятости — это не уникальная, а лишь обостренная сезонная часть общей и системной задачи, которую родители вынуждены решать самостоятельно и заблаговременно, следуя принципу «готовь сани летом, а телегу — зимой».

Эксперт видит в данном предложении фундаментальное смещение функций: школе, чьей ключевой задачей является образование, по сути, предлагается взять на себя роль детского сада, для которого приоритетом являются присмотр и уход.

«Предлагая занять детей в июне организованным творчеством, мы фактически подменяем образовательную функцию функцией досуговой занятости, — поясняет свою позицию Деревягин. — Это принципиально разные задачи, и их смешение не пойдет на пользу ни школе, ни детям».

Эксперт напоминает, что российская школа, унаследовавшая советскую модель, всегда ставила перед собой более широкие цели, нежели просто передача знаний. Важнейшей из них было воспитание и формирование навыков самоорганизации в коллективе.

«В советское время колоссальную роль в этом играла пионерская организация. Она была тем каркасом, который структурировал внеурочное время, давал детям поле для социальных проб и реальной самодеятельности, — отмечает Деревягин. — Современное "Движение Первых", призванное стать аналогом, к сожалению, не демонстрирует ни сопоставимого масштаба, ни подобной эффективности в решении этой задачи. В итоге школа оказывается в ситуации институционального вакуума: ее пытаются нагрузить новыми функциями, не восстановив старые, но жизненно важные механизмы».

Что касается влияния на качество знаний, то эксперт ссылается на авторитетные международные исследования.

«В 1996 году были опубликованы результаты исследования на основании статистики из 39 стран, которое показало, что за лето дети успевают забыть то, что они изучали в последние полтора месяца перед каникулами», — заявляет он.

При этом данные указывают, что сокращение каникул не только не улучшает успеваемость, но и приводит к обратному эффекту.

«У учащихся в странах с меньшим сроком каникул повышается уровень нервозности, а успеваемость снижается», — констатирует Деревягин, заключая: «Не стоит чинить то, что и так работает, а погоня за лучшим губит то хорошее, что уже есть».

В качестве альтернативы эксперт предлагает развивать сеть доступных досуговых программ, не перекладывая нагрузку на учителей.

«Если сделать летние лагеря при школах бесплатными, это во многом решит проблемы занятости детей, надзора и ухода за ними», — убежден он.

При этом ключевым принципом должна оставаться добровольность, в отличие от обязательного посещения школы. Эксперт Борис Деревягин считает, что обсуждаемое предложение — это чистой воды «косметический ремонт», позволяющий избежать решения более масштабных и системных вопросов.

«Сокращение каникул — это декорирование проблемы перегруженности и недофинансирования школы, — заявляет он. — Гораздо более продуктивным видится не изменение сроков, а создание альтернативных образовательных треков, включая возможность 12-летнего обучения для тех, кто в этом нуждается. Это хотя бы позволит выделить ученикам больше времени на самоопределение», — считает эксперт.

Рассматривая долгосрочные последствия, эксперт указывает на более глубокую, системную цель. Речь идет не о том, чтобы приучить детей к «бесконечной учебе», а о том, чтобы создать условия для их полноценного социального взросления.

«Ключевая проблема сегодня — это не длительность каникул, а их содержательное наполнение. Мы должны научиться организовывать отдых так, чтобы он способствовал социальному становлению и развитию чувства ответственности у детей», — утверждает Деревягин.

Он видит корень всех бед в ложной дихотомии, которая сложилась в сознании детей.

«Школьники сегодня оказались в ловушке между двумя полюсами: "обязательной, но ненавистной" учебой и "желанным, но пустым" бездельем. Такая ситуация — это прямая дорога к воспитанию вечных недорослей, инфантильных потребителей, не готовых ко взрослой жизни», — констатирует эксперт.

Выход из этого тупика Деревягин видит в возрождении осмысленной коллективной деятельности, основанной на проверенных педагогических принципах.

«Ключ — в создании среды для социально полезной деятельности, выстроенной по моделям Макаренко или Сороки-Росинского. Именно там, где ребенок видит реальный результат своего труда и чувствует свою нужность, у него просыпается подлинный интерес к знаниям как к инструменту. Такой подход — не абстрактная теория; он исторически доказывал свою эффективность, одновременно повышая и успеваемость, и формируя то, что можно назвать искренним, а не декларативным патриотизмом — любовь к Родине через реальный вклад в ее развитие», — подводит итог эксперт.

Исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов считает инициативу о сокращении летних каникул интересной, но видит ее лишь частью более масштабного решения.

«Сократить это огромное летнее "затишье" стоило бы уже для того, чтобы избежать потери учебной мотивации, — поясняет Юрий Владимирович. — Вернуть детей в рабочий ритм к 1 сентября после трехмесячного перерыва бывает очень сложно, несмотря на всю силу традиции».

При этом он поддерживает идею сделать дополнительный месяц не академическим, а развивающим. По словам многодетного отца, это время отлично подошло бы для углубленной профориентации или развития талантов и способностей учеников.

Ключевое предложение Соленова заключается в ином перераспределении учебного времени. Он выступает за то, чтобы компенсировать сокращение лета за счет введения более частых, пусть и коротких, каникул.

«Хорошо, чтобы это были не только недельные осенние, зимние и весенние каникулы. Гораздо эффективнее, если бы дети могли отдыхать по три-четыре дня, но чаще — это позволяло бы им переключаться, восстанавливаться и возвращаться к учебе без потери концентрации», — рассуждает Юрий.

По его мнению, идеальным решением был бы сбалансированный подход.

«Взять этот "лишний" летний месяц и распределить его в течение учебного года, добавив, например, дополнительные каникулы посреди осенней или зимней четверти, — рассуждает родитель. — Так учебный процесс не будет слишком разорван, а образовательная мотивация — прервана».

Подводя итог, Соленов подчеркивает, что, понимая естественное желание ребенка отдыхать дольше, родители и система образования должны в первую очередь думать об эффективности.

Предложение о сокращении летних каникул, помимо педагогических и организационных аспектов, имеет и четкий финансовый вектор, который по-разному отразится на кошельках российских семей. Как отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, экономический эффект от этой инициативы будет неоднозначным и сильно зависеть от сложившейся в каждой конкретной семье модели расходов на ребенка.

«С одной стороны, можно ожидать снижения затрат на организованный детский отдых, — констатирует эксперт. — Для семей, которые традиционно несли значительные расходы, отправляя детей в летние лагеря или оплачивая дорогостоящие формы досуга, инициатива может стать источником прямой экономии».

По его словам, школа в июне, по сути, возьмет на себя функцию бесплатной или значительно более дешевой «продленки».

Однако, по мнению Щербаченко, существует и другая сторона медали — риск увеличения текущих повседневных расходов.

«Не стоит забывать о сопутствующих обязательных тратах, которые возобновятся с началом учебного процесса, — поясняет он. — Речь идет о расходах на проезд до школы и обратно, а также на организованное питание или дополнительные перекусы. Для семей, где ребенок в июне находился под присмотром бабушек или отдыхал в деревне, эти статьи бюджета ранее были минимальными, а теперь — возрастут».

Таким образом, делает вывод эксперт, итоговый баланс семейного бюджета будет строго индивидуальным.

«Инициатива не является однозначно выгодной или убыточной для всех. Она может привести к существенной экономии для одних и к незначительному, но росту расходов для других. Ключевыми факторами станут уровень доходов семьи, ее привычные модели организации летнего отдыха ребенка и наличие бесплатных альтернатив для дополнительных занятий», — резюмирует Щербаченко.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратил внимание общественности на потенциальный вред продажи детям продукции, имитирующей алкоголь. Депутаты обсуждают введение в РФ ограничения на его реализацию среди несовершеннолетних. Какая продукция подразумевается под «имитирующей алкоголь» и почему его продажу среди детей необходимо ограничить, разбиралась «Вечерняя Москва».