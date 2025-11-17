Глава Рособрнадзора попросил родителей не пугать детей работой дворника

Фраза о перспективах работы дворником из-за неудачной учебы в школе не мотивирует детей. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время Всероссийской встречи с родителями. Поэтому чиновник попросил родителей не пугать детей работой дворника.

Музаев отметил, что такая фраза часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. По мнению руководителя ведомства, необходимо показать ребенку, что родитель ему доверяет, готов вместе с ним преодолеть трудности подготовки и сдачи экзаменов и принять любой результат.