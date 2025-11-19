Как подготовить ребенка к полету: советы врача

Медик советует ждать до 3 месяцев, чтобы снизить риск инфекций. Комфортный возраст для первого полета — от 3 до 6 месяцев.

Перед путешествием нужно обследоваться у хирурга, окулиста, невролога, сдать анализы крови и мочи, сделать УЗИ и в конце прийти на консультацию педиатра.

Однако полет противопоказан, если у ребенка: недоношенность, проблемы с дыханием, острые инфекции, серьезные нарушения нервной системы, врожденные пороки сердца и сосудов в стадии декомпенсации или обострение хронических болезней.

Чтобы малыш чувствовал себя комфортно:

при взлете и посадке нужно кормить ребенка, чтобы не закладывало уши;

одевать слоями, чтобы регулировать температуру;

перед выездом поменять подгузник;

взять салфетки, запасной подгузник, одежду и все необходимое;

взрослым обрабатывать руки антисептиком и не класть малыша на грязные поверхности.

Если ребенок питается смесью, то стоит заранее приготовить бутылочки и взять запас на случай задержки рейса.

Лучше планировать полет на время сна ребенка.

Укачивание — индивидуальная реакция малыша. Чтобы помочь ребенку, нужно:

менять позы;

делать глубокие вдохи;

не давать смотреть в телефон или книжку;

закрыть глаза или смотреть на что-то неподвижное;

поесть легкую пищу за 1-2 часа до вылета;

пить кислые напитки (если ребенку можно);

выбрать место в центре самолета;

исключить резкие запахи;

не надевать линзы (для старших детей) — из-за сухого воздуха они мешают.

Если ребенка сильно укачивает, лучше заранее посоветоваться с педиатром и обсудить с ним безрецептурные средства. Иногда помогают мятные или имбирные леденцы.

Обязательно стоит заранее проконсультироваться с лечащим врачом, если у ребенка аллергия. С собой для него должна быть аптечка первой помощи, особенно для тех, кто склонен к анафилактическому шоку, пишет Тульская служба новостей.