Как подготовить ребенка к полету: советы врача

Медик советует ждать до 3 месяцев, чтобы снизить риск инфекций. Комфортный возраст для первого полета — от 3 до 6 месяцев.

Перед путешествием нужно обследоваться у хирурга, окулиста, невролога, сдать анализы крови и мочи, сделать УЗИ и в конце прийти на консультацию педиатра.

Однако полет противопоказан, если у ребенка: недоношенность, проблемы с дыханием, острые инфекции, серьезные нарушения нервной системы, врожденные пороки сердца и сосудов в стадии декомпенсации или обострение хронических болезней.

Чтобы малыш чувствовал себя комфортно:

  • при взлете и посадке нужно кормить ребенка, чтобы не закладывало уши;
  • одевать слоями, чтобы регулировать температуру;
  • перед выездом поменять подгузник;
  • взять салфетки, запасной подгузник, одежду и все необходимое;
  • взрослым обрабатывать руки антисептиком и не класть малыша на грязные поверхности.

Если ребенок питается смесью, то стоит заранее приготовить бутылочки и взять запас на случай задержки рейса.

Лучше планировать полет на время сна ребенка.

Укачивание — индивидуальная реакция малыша. Чтобы помочь ребенку, нужно:

  • менять позы;
  • делать глубокие вдохи;
  • не давать смотреть в телефон или книжку;
  • закрыть глаза или смотреть на что-то неподвижное;
  • поесть легкую пищу за 1-2 часа до вылета;
  • пить кислые напитки (если ребенку можно);
  • выбрать место в центре самолета;
  • исключить резкие запахи;
  • не надевать линзы (для старших детей) — из-за сухого воздуха они мешают.

Если ребенка сильно укачивает, лучше заранее посоветоваться с педиатром и обсудить с ним безрецептурные средства. Иногда помогают мятные или имбирные леденцы.

Обязательно стоит заранее проконсультироваться с лечащим врачом, если у ребенка аллергия. С собой для него должна быть аптечка первой помощи, особенно для тех, кто склонен к анафилактическому шоку, пишет Тульская служба новостей.