Эксперт отметил достоинства онлайн-обучения для детей

Речь идёт о программировании и робототехнике, а также дистанционной подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор компании «Мобильное электронное образование» Александр Кондаков.

«Во-первых, получение образовательной услуги в онлайн-формате, подготовка ОГЭ и ЕГЭ открывает доступ многим родителям. Это дешевле, и зачастую там более качественные образовательные услуги. Во-вторых, услуги дополнительного образования сейчас, как правило, связаны с закрытием тех дефицитов, которые семья видит в обычной образовательной школе. Например, это может быть робототехника, языки программирования, что-то ещё, что отвечает сегодня запросам детей. Ну и что греха таить, зачастую родители забирают детей из школы из-за проблем психологического характера у детей. В школах мы часто сталкиваемся с буллингом».

Ранее Кондаков указал на «перегруженность» детей в учебных заведениях. Они редко выпускаются «здоровыми». Чтобы исправить ситуацию, необходимо заниматься психофизиологией ребёнка и разрабатывать практические рекомендации для родителей.