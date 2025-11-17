В Госдуме предложили ограничить психически нестабильных родителей
В Госдуме призвали изымать детей из семей, где родители страдают психическими заболеваниями, и ограничивать их в правах. С таким заявлением выступила депутат Нина Останина. Ее слова прозвучали на фоне недавней трагической гибели ребенка от рук психически нездоровой матери.
«Мне кажется, что все, кто увидел эту леденящую душу информацию, пребывают в непонимании, почему врачи, психиатры, видевшие тяжелейшие заболевания у матери, не дали сигнал», – отметила она.
Депутат считает, что врачи должны были немедленно информировать власти и обеспечить защиту ребенка при первом обращении за медицинской помощью.
Останина отметила, что изъятие детей не всегда подразумевает их немедленное размещение в детских учреждениях. Органы опеки и уполномоченный по правам ребенка могут рассмотреть возможность передачи ребенка ближайшим родственникам.
Парламентарий также заявила, что ответственность за случившееся должна быть возложена не только на мать, но и на медицинских работников и органы опеки. Кроме того, она считает необходимым пересмотреть подход к врачебной тайне в подобных ситуациях.
По ее словам, необходимо разработать четкий алгоритм действий. Сначала должны реагировать правоохранительные органы, затем органы опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Депутат настаивает на необходимости тщательного расследования трагедии для выявления всех обстоятельств и определения ответственности всех вовлеченных служб, пишет Life.ru.
Ранее сообщалось, что обезглавленное тело ребенка нашли на балконе в Балашихе. Как сообщили в СК Подмосковья, по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.