В Госдуме предложили ограничить психически нестабильных родителей

В Госдуме призвали изымать детей из семей, где родители страдают психическими заболеваниями, и ограничивать их в правах. С таким заявлением выступила депутат Нина Останина. Ее слова прозвучали на фоне недавней трагической гибели ребенка от рук психически нездоровой матери.

© РИА Новости

«Мне кажется, что все, кто увидел эту леденящую душу информацию, пребывают в непонимании, почему врачи, психиатры, видевшие тяжелейшие заболевания у матери, не дали сигнал», – отметила она.

Депутат считает, что врачи должны были немедленно информировать власти и обеспечить защиту ребенка при первом обращении за медицинской помощью.

Останина отметила, что изъятие детей не всегда подразумевает их немедленное размещение в детских учреждениях. Органы опеки и уполномоченный по правам ребенка могут рассмотреть возможность передачи ребенка ближайшим родственникам.

Парламентарий также заявила, что ответственность за случившееся должна быть возложена не только на мать, но и на медицинских работников и органы опеки. Кроме того, она считает необходимым пересмотреть подход к врачебной тайне в подобных ситуациях.

По ее словам, необходимо разработать четкий алгоритм действий. Сначала должны реагировать правоохранительные органы, затем органы опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Депутат настаивает на необходимости тщательного расследования трагедии для выявления всех обстоятельств и определения ответственности всех вовлеченных служб, пишет Life.ru.

Ранее сообщалось, что обезглавленное тело ребенка нашли на балконе в Балашихе. Как сообщили в СК Подмосковья, по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.