Когда и как объяснять ребенку, что Деда Мороза не существует

18 ноября отмечается день рождения Деда Мороза – именно в этот день, по традиции, на родине волшебника в Великом Устюге начинаются первые морозы. Психолог «Онлайн-школы №1» Кира Гольдштейн рассказала, стоит ли детям говорить о том, что Деда Мороза нет.

© РИА "ФедералПресс"

«В Деда Мороза можно верить столько, сколько ребенку нужно. У кого-то вера в чудеса проходит уже в 6–7 лет, у кого-то сохраняется до 10–11, а иногда и позже. И это не про инфантильность, а про естественный ход развития детской психики. Фантазия помогает справляться с трудностями, дает понимание, что все будет хорошо», – объяснила она, передает «Газета.Ru».

Эксперт подчеркнула, что вера в чудо – это не просто игра, а способ ребенка справляться с тревогами и находить опору в сложном и непредсказуемом мире. По ее словам, «маленькая ложь» о Деде Морозе безопасна и полезна: она развивает воображение и эмоциональную устойчивость.

Гольдштейн пояснила, что когда родители уверяют ребенка в существовании Деда Мороза, они вводят его в мир фантазии, где добро побеждает зло, а желания сбываются. Это, по мнению психолога, не обман, а совместная игра, в которой взрослые помогают ребенку верить в лучшее.

Наступает момент, когда ребенок начинает сомневаться – это естественная часть взросления. Важно дать мягкое и корректное объяснение: «Да, ты подрос, теперь знаешь, как все устроено. Но чудо остается, потому что мы создаем его сами. Теперь ты сам можешь примерить костюм Деда Мороза и подарить радость младшим». Такой подход помогает плавно перейти от детской роли к взрослой, сохранив чувство важности и доброты.

Гольдштейн подчеркнула, что вера в чудеса не исчезает с возрастом – она меняет форму. Раньше ребенок ждал подарка под елкой, а став взрослым, сам старается радовать других.