Назван фактор, резко ускоряющий прорезывание зубов у детей

Ученые из Рочестерского университета выяснили, что высокий уровень стресса у беременных женщин может значительно ускорять прорезывание молочных зубов у их детей. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Oral Health (FOH).

Ученые из наблюдали за психологическим состоянием 142 беременных женщин и измеряли концентрации гормонов стресса в их слюне. Особое внимание уделяли уровню кортизола в третьем триместре. У детей матерей с самыми высокими показателями к шести месяцам жизни было в среднем на четыре зуба больше, чем у детей женщин с низким уровнем кортизола.

Авторы отмечают, что кортизол влияет на рост плода, минеральный обмен, а также регуляцию кальция и витамина D, необходимых для формирования костей и зубов. Он также воздействует на клетки, участвующие в построении и ремоделировании костной ткани, что может ускорять развитие зубов.

Более слабые, но статистически значимые связи также выявили между уровнем эстрадиола, прогестерона, тестостерона и гормона щитовидной железы трийодтиронина у матери и количеством зубов у детей в возрасте от одногода до двух лет. Это подтверждает, что гормональная среда во время беременности играет важную роль в темпах развития зубов.