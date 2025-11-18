Психологи объяснили причины нападения матерей-абьюзеров на детей

В Столичном регионе за последнюю неделю зафиксировано два убийства детей собственными матерями. Первый случай произошел в столице: в доме на улице Академика Анохина 37-летняя женщина расправилась с шестилетним сыном. А четыре дня назад в Балашихе 31-летняя жительница призналась в жестоком убийстве сына дошкольного возраста. В чем причина женской агрессии по отношению к своим же детям?

«Мать-абьюзер обычно демонстрирует устойчивую модель контроля: чередование наказания и "условной любви", обесценивание ребенка, игнорирование его границ и потребностей. Такие женщины нередко рационализируют собственную жестокость как "воспитание" или "жертвенность"», — рассказывает психолог, КПТ-терапевт Елена Голанд.

Корни подобной агрессии, по словам эксперта, часто лежат в нарциссической уязвимости, когда ребенок воспринимается как продолжение матери (ее расширение), которое обязано подтверждать ее ценность.

«Агрессия направлена не на ребенка как личность, а на любую угрозу внутреннему ощущению контроля, превосходства или стабильности. Абьюз со стороны матери почти всегда маскируется под заботу», — считает Елена Голанд.

Родственники и окружающие вполне способны распознать склонную к абьюзу мать, даже если женщина внешне ярко не проявляет агрессию на людях.

«Тревожно, если ребенок рядом с матерью постоянно "ходит по минному полю": сканирует ее настроение, зажимается, говорит о себе плохо, берет на себя вину за любые конфликты. Дополнительные маркеры - психосоматические жалобы, проблемы со сном, самоповреждающее поведение, страх "расстроить маму" сильнее, чем страх за себя», — отмечает психиатр "Горклиники" Ольга Михайлова.

Часто в основе подобного поведения женщины лежит собственный травматичный опыт, депрессия, тревожные или личностные расстройства, зависимости, хроническое выгорание и отсутствие моделей здорового общения, подчеркнула собеседница.

Напомним, на днях в Москве обнаружили голову мальчика, спустя несколько часов останки также были найдены в квартире в Балашихе. В убийстве ребенка созналась мать, СК возбудил уголовное дело не только в отношении женщины, но и по факту халатности сотрудников социальных служб, которые вовремя не обратили внимание на семью, находившуюся в уязвимом положении.