Эксперт рассказал о ключевых изменениях в проведении ЕГЭ и ОГЭ

Россиянам рассказали о ключевых изменениях в проведении ЕГЭ и ОГЭ

Школьники получат дополнительные дни для подготовки к экзаменам, а с 2027 года история станет обязательным предметом для гуманитарных специальностей.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев провёл встречу с родителями обучающихся, на которой обсудил ключевые изменения в проведении государственной итоговой аттестации.

Выпускникам необходимо определиться с выбором предметов для сдачи ЕГЭ до 1 февраля.

С 2027 года вводится обязательный экзамен по истории для поступления на гуманитарные специальности, что было поддержано президентом России Владимиром Путиным.

Учащимся 10-х классов, планирующим связать свою профессиональную деятельность с гуманитарными науками, рекомендуется уделять повышенное внимание изучению этого предмета.

С 2026 года экзамены начнутся не ранее 1 июня, что позволит школам провести последние звонки и подготовиться к экзаменам без ущерба для учебного процесса. Это даст выпускникам дополнительные дни для подготовки к испытаниям.

Возможность пересдачи одного предмета ЕГЭ по выбору выпускника будет сохранена на постоянной основе. Всероссийские проверочные работы в текущем учебном году стартуют 20 апреля, а разделение ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни не планируется.