Эксперт рассказал, почему у ребенка нет желания учиться

У детей может отсутствовать желание учиться и выполнять домашние задания не только из-за лени, но и из-за страха сделать ошибку, а также трудностей в общении с одноклассниками. Об этом «Известиям» рассказала детский психолог Екатерина Ильичева.

© Газета.Ru

«Для начальной школы ключевым фактором является адаптация к новым правилам поведения и взаимодействия в коллективе. В первом классе дети тратят много энергии на привыкание к роли ученика, поэтому требовать идеального выполнения заданий в этот период не стоит», — предупредила специалист.

Она посоветовала позволить ребенку ошибаться и постепенно передавать ему ответственность за самостоятельные действия. По словам эксперта, страх сделать что-то не так может привести к тому, что ученик будет отказываться делать домашние задания. Исправить эту ситуацию можно с помощью работы с детским психологом, который поможет ребенку стать увереннее. Также снижением мотивации к учебе могут быть завышенные требования со стороны взрослых, давящих на ученика, если он не справляется с программой.

Эксперт отметила, что не менее важно следить за отношениями ребенка с одноклассниками и учителями. Отсутствие дружеских связей в коллективе сверстников или буллинг могут осложнить процесс обучения, объяснила Ильичева. Родителям нужно устанавливать доверительный контакт с ребенком и помогать ему продумывать стратегии поведения в различных ситуациях.

Помимо этого, менее очевидным причинам неуспеваемости ребенка могут стать дисграфия и дислексия — нарушения процессов чтения и письма из-за особенностей работы мозга. Психолог объяснила, что если к концу второго класса ученик не освоил эти навыки, ему будет необходима помощь нейропсихолога и логопеда.

У подростков же частой причиной неуспеваемости оказывается влюбленность, которая отодвигает учебу на второй план. В этом случае специалист порекомендовала сохранять с учеником хорошие взаимоотношения и делиться с ним собственным опытом. По ее словам, подростки часто берут родительские истории за модель поведения.