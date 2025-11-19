Психолог объяснил, почему дети сбегают из дома

Психолог Сергей Ланг рассказал, что нередко дети убегают из дома из-за нехватки внимания в семье.

В беседе с aif.ru эксперт отметил, что одна из ранних игр у детей — это прятки.

«Они прячутся не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы родители их искали. Им хочется, чтобы родители вспомнили о них», — сказал психолог.

По его словам, такая же потребность может возникнуть у ребёнка и в момент кризиса.

