Педофилы и мошенники: как защитить ребенка от преступников в игре Roblox

Создатели игры Roblox запретят юным пользователям общаться со взрослыми людьми в чате. Для этого введут определение возраста по лицу. В этой игре дети нередко натыкаются на педофилов и мошенников, а в России неоднократно предлагали ее запретить. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие изменения ждут пользователей Roblox, и узнала у психолога, как защитить ребенка от интернет-преступников.

Педофилы и мошенники в Roblox

Споры вокруг онлайн-игры Roblox начались уже давно. Известно множество случаев, когда педофилы и мошенники через Roblox разводили детей на деньги и интимные фотографии.

Например, в апреле 2023 года восьмилетняя девочка отправила незнакомцу интимные фотографии. Преступник написал школьнице в Telegram и предложил подарить ей скины (виртуальная одежда и украшения для персонажа) в обмен на интимные фотографии. Школьница согласилась и отправила незнакомцу несколько своих фото. Позднее родители нашли опасную переписку в телефоне дочери и обратились в полицию. Поймали ли педофила, неизвестно.

Другая история произошла в сентябре 2024 года. Второклассница из Томска познакомилась в Roblox с игроком, который представился ей Олегом из Санкт-Петербурга. Пара долгое время играла вместе, а затем школьница дала новому другу свой номер телефона. Олег стал писать ей в мессенджере и отправлять непонятные ссылки, а в какой-то момент прислал девочке фотографию своего полового органа. Затем попросил второклассницу скинуть ее интимные фото, но она отказалась и пожаловалась маме.

В ноябре 2024 года другая 10-летняя девочка из Башкирии отправила свои интимные фотографии одиннадцатикласснику, который пообещал ей взамен робуксы — онлайн-валюту в Roblox. Робуксы девочка так и не получила и рассказала обо всем маме, а та обратилась в полицию. Вскоре одиннадцатиклассника нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

В августе 2025 года в Екатеринбурге вынесли приговор 37-летнему Александру Трофимову, изнасиловавшему 12-летнего мальчика, с которым познакомился в Roblox. Мужчина сначала играл вместе с ребенком, затем предложил ему встретиться в торговом центре, напросился к нему в гости, когда родителей не было дома, и напал на школьника. Трофимова приговорили к 15 годам лишения свободы.

Еще в Roblox дети могут наткнуться на мошенников. В январе неназванный блогер из онлайн-игры Roblox развел 10-летнюю девочку из Москвы на 230 тысяч рублей и криптовалюту примерно на 390 тысяч рублей. Он писал ей и заставлял называть различные коды подтверждения из СМС-сообщений. До этого мошенники заставили другую московскую школьницу перевести им 570 тысяч рублей в обмен на робуксы.

По данным Telegram-канала Shot, от таких преступников чаще всего страдают школьники до 14 лет. С августа по ноябрь половина всех инцидентов, связанных с этой игрой, оказывались домогательствами несовершеннолетних. Еще анонимные взрослые воспроизводят в игре сцены насилия, публично унижают детей и вымогают у них робуксы.

В России хотят запретить Roblox

В России неоднократно пытались решить проблему таких педофилов и мошенников. В январе глава комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев предложил запретить Roblox и в дальнейшем контролировать разработку таких онлайн-игр. В июле с подобной инициативой выступала также уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец. А московский омбудсмен Ольга Ярославская предлагала родителям ограничить подросткам доступ в эту игру и включить на их телефонах функцию «родительского контроля».

«Это не просто платформа для игр, а бомба с замедленным действием, которая таит в себе массу угроз. Ваши дети могут сталкиваться с жестоким насилием, нецензурной лексикой, играми, созданными взрослыми, и, самое страшное, с педофилами и манипуляторами, которые обитают в чатах и могут легко связаться с вашим ребенком», — написала Ярославская в своем Telegram-канале.

Тем временем родители по всему миру массово жаловались на Roblox и подавали к разработчикам судебные иски. И в ноябре 2025 года создатели игры все же решились на серьезные изменения.

Roblox решил изменить правила после скандалов с педофилами и мошенниками

С января 2026 года пользователям придется подтверждать свой возраст с помощью сканирования лица. Такая мера защитит юных игроков от взрослых педофилов и мошенников, которые выдают себя за маленьких детей и пытаются подружиться якобы со сверстниками.

Кроме того, пользователей будут делить по возрастам: младше 9 лет, от 9 до 12, от 13 до 15, от 16 до 17, от 18 до 20 или от 21 года и старше. Таким образом, например, 11-летний игрок не сможет общаться с 20-летними пользователями. Ребята будут играть только со своими ровесниками.

«Мы рассматриваем эти изменения как способ помочь пользователям общаться с другими людьми соответствующих возрастных групп, а также как способ ограничить контакты между несовершеннолетними и взрослыми, которых они не знают», — заявил вице-президент Roblox Радж Бхатия.

При этом насколько корректно будет работать верификация и точно ли ее будет невозможно обойти, например через дипфейки, неизвестно. Пользователи до конца не уверены, сможет ли такой подход компании снизить количество случаев с вымогательством интимных фотографий и выманивая денег.

Как защитить ребенка от преступников в игре

Как предупредить ребенка о педофилах и мошенниках в Roblox, в других онлайн-играх и мессенджерах, «Вечерней Москве» рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. По ее словам, ребенку нужно провести «инструктаж», что можно и чего нельзя делать в интернете.

«Запрещать играть во что-то ему не стоит, но нужно провести полноценный инструктаж. Рассказать, кому можно доверять в онлайн-играх, а кого стоит опасаться, какие могут быть последствия. Можно даже расписать на листочке и повесить на стену список того, что должно насторожить, например, в переписке в чате или с кем совсем нельзя общаться», — считает психолог.

По ее словам, нужно прямо объяснять ребенку, что с ним может случиться, если он наткнется на мошенника или педофила.

«Нужно говорить прямо, что существуют мошенники и педофилы, которые выдают себя за детей и завоевывают доверие. Что они просят интимные фотографии, пишут гадости или могут даже изнасиловать. Говорите, как есть, дети это поймут. Но и запугивать тоже не нужно. Объясните: "Если тебя что-то насторожит, кто-то начнет тебя обижать или на что-то провоцировать, расскажи об этом мне, мы решим эту проблему"», — подчеркнула Сулим.

Эксперт отметила, что порой стоит даже проверять личные переписки ребенка в онлайн-играх и мессенджерах.

«Интересуйтесь, что происходит у него в жизни, с кем он общается. Можно ненавязчиво спрашивать самого ребенка об этом, можно следить за тем, во что и с кем он играет, можно общаться с родителями его друзей. Может, друзья знают что-то, чего не знаете вы. Можно даже периодически проверять телефон ребенка. В данном случае речь идет не о личных границах, а о безопасности ребенка. Спокойно объясните ему, зачем вы это делаете», — заключила собеседница «Вечерней Москвы».

Порой мошенники в онлайн-играх могут спровоцировать ребенка даже на преступление. 13 ноября подросток поджег канистру с бензином в одном из кинозалов московского ТЦ «Авиапарк». В прокуратуре сообщили, что молодой человек следовал указаниям мошенников. А отец подростка предположил, что ему угрожали через онлайн-игры.

Также набирает популярность мошенническая схема с инсценировкой «похищения» человека. Преступники связываются с жертвами (чаще всего с детьми) и убеждают забрать все деньги из дома, отключить телефон и на время уехать в другой город. Затем с родственников требуют выкуп.