Ученые доказали пагубное влияние соцсетей на детей

Появились новые данные о том, как социальные сети влияют на молодёжь. Оказалось, что их использование детьми и подростками выросло более чем на 200% по сравнению с периодом до пандемии COVID и совершенно не снижается.

© Ferra.ru

В новом исследовании специалистов из Университета Южной Австралии приняли участие более чем 14 000 южноавстралийских школьников. Их возраст составлял 11–14 лет, и за ними наблюдали в течение 2019-2022 годов.

Учёные обнаружили, что ежедневное использование социальных сетей выросло с 26% до 85%, а участие в практически во всех остальных «обогащающих» видах деятельности (включая спорт, музыку, чтение, искусство) резко сократилось. Доля детей, которые никогда не читали ради удовольствия, повысилась с 11% до 53%, число тех, кто никогда не занимался творчеством, увеличилось с 26% до 70%. Количество учащихся, которые никогда не посещали внеклассные музыкальные занятия, стало равняться 85% вместо 70%.

Использование соцсетей детьми ежедневно выросло более чем на 200% — с 26% до 85%, а количество тех, кто там не сидит, резко снизилось с 31% до 3%.

Эти изменения не вернулись к уровню до пандемии ковида даже спустя три года после снятия ограничений.

В целом у мальчиков было более резкое падение интереса к чтению, а девочки стабильно чаще пользовались социальными сетями.