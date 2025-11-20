Психолог рассказала о причинах подростковой злости

Одна из самых частых и болезненных тем — это агрессивное поведение наших подросших детей. Под агрессией мы понимаем не только драки и вандализм, но и хамство, грубость, обидные насмешки. Сегодня я хочу помочь вам понять, что же стоит за этими вспышками гнева. Причин всегда несколько, и они тесно переплетены, рассказала Оксана Митюшова, педагог-психолог регионального центра «Семья».

Первое: что творится внутри?

Давайте начнем с биологии, которую не отменить. Организм подростка переживает мощнейшую перестройку, и главные дирижеры этого «концерта» — половые гормоны. Они напрямую влияют на эмоциональное состояние. Подростки становятся импульсивными, вспыльчивыми, ранимыми и раздражительными. Им объективно сложно контролировать свои порывы, потому что отделы мозга, отвечающие за рациональное мышление и самоконтроль, еще попросту не созрели. Окончательно они формируются лишь к 25 годам!

Из-за этой «незрелости» возникают искажения в восприятии: ваш ребенок может неверно интерпретировать самые обычные ситуации как враждебные, даже если вы не имели ничего подобного в виду. Часто они просто не умеют выразить нахлынувшие чувства адекватно и делают это единственным известным им способом — агрессивно.

Второе: личность ребенка

Агрессия — это часто отражение внутренних проблем. Ребенок с заниженной самооценкой и неуверенностью в себе может использовать ее как щит или способ компенсировать свои комплексы. Высокотревожные подростки таким образом пытаются справиться с постоянным внутренним дискомфортом. Ну а ребята с активным, холерическим темпераментом, и в спокойные периоды выражают эмоции бурно, а в подростковом возрасте это может выливаться в агрессивные формы.

Третье: семейная кузница поведения

Семья — это первый и главный пример для подражания. Дисфункциональный стиль воспитания, будь то гипоопека (отсутствие контроля и внимания) или воспитание по типу «кумир семьи» (вседозволенность), не учит ребенка уважать других, принимать ограничения и конструктивно общаться.

Конфликтные отношения между родителями — тоже не лучший урок. Когда подросток видит, как вы ссоритесь, оскорбляете друг друга или манипулируете, он усваивает эту модель как норму. Он же замечает, как вы можете пренебрежительно отзываться об учителях или знакомых, используя слова вроде «училка» или «класснуха», и считает, что ему тоже можно так делать.

И, конечно, ребенок, переживший эмоциональное или физическое насилие, вырастая, часто из жертвы превращается в агрессора, потому что другой формы взаимодействия с миром он не знает.

Четвертое: среда и окружение

Наши дети живут в двух мирах: реальном и виртуальном. В соцсетях можно безнаказанно обозвать, оскорбить, высмеять — и это, к сожалению, становится привычной нормой. А раз можно там, почему нельзя в реальной жизни?

Не будем забывать и о колоссальном влиянии сверстников. Подросток отчаянно хочет быть своим в группе и порой готов на любые поступки, чтобы этого достичь. Он копирует поведение лидеров, в том числе и агрессивный стиль, лишь бы не быть изгоем.

Вместо заключения

Таким образом, за одной и той же вспышкой гнева или грубости могут стоять совершенно разные причины: от бушующих гормонов до нездоровой обстановки в семье или проблем в школе. Именно поэтому так важно не бороться со следствием, а выявить корень проблемы — те конкретные факторы, которые провоцируют агрессию именно у вашего ребенка. Только поняв истинную причину, можно думать о том, какие меры предпринять и какую поддержку оказать.

