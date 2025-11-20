Названы условия для гармоничного развития ребенка
Для гармоничного развития и роста ребенка необходимо обеспечить несколько условий. Основные факторы, влияющие на детское здоровье, назвала врач-педиатр и гастроэнтеролог из Сеченовского центра материнства и детства Светлана Жучкова.
Для гармоничного роста и развития ребёнка необходимо обеспечить ему сбалансированное правильное питание и физическую активность.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала врач-педиатр и гастроэнтеролог из Сеченовского центра материнства и детства Светлана Жучкова.
Кроме того, нужно придерживаться режима дня и не пропускать профприемы у детского врача.
По мнению педиатра, детям необходимы регулярные занятия спортом. Это могут быть спортивные секции, которые помогут укрепить здоровье и развить физические показатели. Также такие занятия благотворно влияют на их нервно-психическое здоровье.
Педиатр уточнила, детям с проблемами носоглотки, такими как ларингиты, риниты и фарингиты, рекомендованы зимние виды спорта.
