Названы условия для гармоничного развития ребенка

Для гармоничного развития и роста ребенка необходимо обеспечить несколько условий. Основные факторы, влияющие на детское здоровье, назвала врач-педиатр и гастроэнтеролог из Сеченовского центра материнства и детства Светлана Жучкова.

Для гармоничного роста и развития ребёнка необходимо обеспечить ему сбалансированное правильное питание и физическую активность.

Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала врач-педиатр и гастроэнтеролог из Сеченовского центра материнства и детства Светлана Жучкова.

Кроме того, нужно придерживаться режима дня и не пропускать профприемы у детского врача.

По мнению педиатра, детям необходимы регулярные занятия спортом. Это могут быть спортивные секции, которые помогут укрепить здоровье и развить физические показатели. Также такие занятия благотворно влияют на их нервно-психическое здоровье.

Педиатр уточнила, детям с проблемами носоглотки, такими как ларингиты, риниты и фарингиты, рекомендованы зимние виды спорта.

