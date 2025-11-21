Как школьницы уезжают в Дубай работать в эскорте и что делать родителям

Девочки-подростки из России обманывают родителей, чтобы уехать в Дубай и подрабатывать в эскорте. Они просят взрослых подписать нотариальное согласие на выезд в ОАЭ якобы для участия в «модельных турах», но на самом деле отправляются на вечеринки к шейхам. За последнее время таких историй с трагичным исходом стало гораздо больше. Как часто молодые девушки сами идут в эскорт и могут ли родители заранее заподозрить неладное — разбиралась «Вечерняя Москва».

Что происходит на заработках за границей

В последние годы Дубай стал сосредоточением мирового секс-туризма. Здесь продолжает расти статистика торговли людьми, эскорта и принудительной проституции. При этом некоторые женщины вовсе не подозревают, с какой целью их приглашают в Дубай. Зачастую их зовут на подработку в массажные центры или модельные агентства, а на деле они подвергаются сексуальным домогательствам за деньги.

Стремясь заработать на красивую жизнь, женщины все чаще сами едут за рубеж, чтобы заработать в эскорте. В начале марта в Дубае искалечили ню-модель c Украины Марию Ковальчук. Девушку нашли с жуткими переломами на обочине дороги после празднования ее дня рождения у шейха. После той роковой ночи девушка перестала выходить на связь, а спустя восемь дней после исчезновения Мария была найдена на обочине дороги с переломами ног, рук и позвоночника. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Однако трагические случаи происходят не только в Дубае. В качестве моделей молодых девушек приглашают и в Таиланд. Однако вместо подиумов и больших денег их вывозят в другую страну, заключают в сексуальное рабство или продают на органы. Так случилось с 26-летней Верой Кравцовой из Белоруссии. Она откликнулась на объявление о поиске моделей для работы в Таиланде и в середине сентября отправилась в Бангкок. Но позже оказалось, что почти сразу девушка вылетела из Бангкока в Мьянму, где перестала выходить на связь. Позднее с ее родителями связались неизвестные и потребовали выкуп в размере 500 тысяч долларов. А через несколько дней семье снова позвонили с неизвестного номера, сообщив, что девушку убили и продали на органы.

Как уберечь своих детей

По словам кандидата медицинских наук, психиатра Елизаветы Жестковой, чтобы желание молодой девушки стать моделью не превратилось в трагедию, родителям важно вовремя выстраивать с ней доверительные отношения.

Потому что если изначально между родителем и ребенком нет доверительных отношений, то с каждым годом будет все сложнее узнавать, что на самом деле происходит в его жизни. Взрослый просто не сможет отследить изменения и вовремя предотвратить опасные события, — пояснила Жесткова.

Если же отношения с девушкой-подростком теплые, то отдельные изменения в поведении могут насторожить родителей. Среди них Жесткова назвала:

тайны, которых раньше не было;

попытки скрыть свои действия: с кем общается, куда ходит;

резкая реакция и нежелание говорить, если родитель интересуется подробностями личной жизни.

Если вдруг в рассказах девушки появляются темные, неоднозначные пятна, взрослые могут заподозрить, что она связалась с опасными людьми, — сказала специалист.

Как объяснить, что это неправильный вид заработка

Чтобы у девушки не возникало желания зарабатывать деньги с помощью собственного тела, Жесткова рекомендовала родителям заранее рассказывать детям, что стоит за красивой жизнью.

Молодые девочки наивно полагают, что за счет богатых мужчин можно роскошно жить и не прилагать для этого никаких усилий. Но никто из них не задумывается, что эта работа приводит к психологическим и физическим травмам, а также проблемам со здоровьем, — пояснила врач.

А дальнейшие решения ребенка будут зависеть от характера отношений родителя и ребенка, отметила Жесткова.

Если у девушки доверительные отношения с родителями, то их мнение в любом вопросе будет иметь для них вес. Но если контакт с ребенком не налажен, то вряд ли девушка прислушается к советам взрослых, — считает она.

Кого можно привлечь к ответственности

Как рассказал юрист Глеб Подъяблонский, за подобные преступления к ответственности можно привлечь только владельцев мнимых «модельных агентств» и работодателей, которые отправляют девушек в другую страну ради эскорта.

Но наказать их можно будет только в том случае, если их вина будет доказана. Они должны подтвердить, что изначально знали , куда отправляют девушек (особенно несовершеннолетних), — сообщил эксперт.

Но, как правило, такие дела не приходят к логической развязке, потому что виновные ни в чем не признаются, отметил Подъяблонский.

Потому что на все вопросы они отвечают, что не знали, куда отправляют девочек, и что они искали моделей для коммерческих съемок за границей, и что они не знали ни о том, что тех привлекут к деятельности сексуального характера, — пояснил юрист.

Поэтому он рекомендовал родителям не отпускать юных девушек на заработки в другие страны, особенно под видом модельного бизнеса.

